Stiri pe aceeasi tema

- Cu toții știm ca traficul din Capitala este infernal, astfel ca mai multe vedete de la noi se plang de acest lucru. Oana Roman a rabufnit pe rețelele de socializare și le-a povestit fanilor de pe rețelele de socializare cu ce probleme s-a confruntat in trafic. Iata ce a marturisit vedeta!

- Un document fals recomanda populației Romaniei sa iși faca stocuri de medicamente. Anunțul Ministerului Sanatații Ministerul Sanatații susține ca datele prezentate intr-un document care circula pe rețelele de socializare, potrivit caruia o criza a medicamentelor este inevitabila in farmacii, sunt false.…

- Daca nunta fostului premier italian, Silvio Berlusconi, in varsta de 85 de ani, cu soția sa, Marta Fascina, de 32 de ani, a fost un șoc, nici nota de plata nu este de neluat in seama. Doar rochia de mireasa, cu trena de 3,5 m, a costat 22 de mii de euro.

- Pe Daniel Onoriu, toata lumea il considera un om iubit de Dumnezeu. A trecut printr-o incercare foarte grea, s-a aflat intr-o perioada in care nimeni nu știa cu exactitate ce se va intampla cu el, insa iata ca acum s-a insanatoșit și ca a postat și prima imagine pe rețelele de socializare cu el și cu…

- Romanii au inceput sa se mobilizeze pe Facebook pentru a boicota firmele rusești dupa ce Rusia a invadat Ucraina joi, 24 februarie 2022. Mai exact, mai multe persoane publice (și nu numai) au publicat inclusiv liste cu aceste firme, cap de lista fiind Lukoil și Gazprom. Iata cateva exemple.

- Pe rețelele de socializare a aparut un videoclip in care apare un șir de ciini de rasa Corgi care merg prin padure pe zapada. In același timp, ciinii mereu se uita in urma, asigurindu-se ca stapinul nu ramine in urma. "Se asigura ca omul ii urmeaza, trebuie sa le asiguram siguranța", se spune in titlul…

- Jador și-a speriat recent marea comunitate de fani de care se bucura in mediul online datorita succesului colosal inregistrat pe plan profesional. Celebrul manelist a afirmat ca se simte foarte rau, astfel ca de aici a starnit un val de reacții pe Instagram. Cu ce probleme de sanatate se confrunta artistul.

- Medeea și Florin Tanase se pregatesc sa devina parinți, iar soția fotbalistului a postat o fotografie cu brutica pe rețelele de socializare, dar și un mesaj emoționant. Viitoarea mamica pare mai nerabdatoare ca niciodata sa-și țina bebelușul in brațe.