Stiri pe aceeasi tema

- A murit una dintre victimele care se aflau in stare grava la spital, dupa exploziile de la stația GPL din Crevedia. Era soția barbatului care a decedat la locul tragediei, dupa ce a suferit un infarct. Femeia prezenta arsuri pe 99% din suprafața corpului. Iata ce anunț a facut șeful DSU Raed Arafat,…

- Dupa tragedia de la Crevedia, unde au avut loc doua explozii la o stație GPL, Simona Gherghe a povestit ce i s-a intamplat și ei in Grecia, la jumatatea lui august. Prezentatoaea Mireasa a explicat ca se afla pe autostrada Corinth-Atena cand un camion cu gaz lichefiat a luat foc.

- Prezentatoarea de televiziune a dezvaluit ca a asistat la un incident tulburator in vacanța unde se afla alaturi de familia sa. Ce s-a intamplat la cațiva metri de ea și familia ei pe o plaja din Grecia!

- ”La data de 16 august a.c., in jurul orei 22:30, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati prin apel 112 de catre un reprezentant al unei unitati medicale cu privire la faptul ca un pacient s-ar fi aruncat de la etajul unu al unitatii in cauza”, informeaza IPJ Neamt, intr-un…

- Caz șocant in Prahova! Un copil de nici 3 ani a murit, dupa ce s-ar fi inecat in paraul din spatele casei. Cel care a anunțat autoritațile a fost chiar tatal minorului. Cadrele medicale ajunse la fața locului au facut tot posibilul sa-i salveze viața micuțului insa, din pacate, eforturile lor au fost…

- Tatal bebelușului de 9 luni, care a cazut din mașina, impreuna cu mama sa, și a decedat, susține ca nu s-ar fi certat cu soția in momentul producerii tragicului incident, cum se vehicula, ci ca femeia se afla pe bacheta din spate, cu fiul lor, iar el nu a observat cum s-a deschis portiera și s-a intamplat…

- Alina Pușcaș a facut furori in mediul online, imaginile de senzație din Grecia pe care le-a publicat pe o platforma de social media i-au impresionat pe internauți. Apariția provocatoare a vedetei Antena 1 i-a uimit pe fani. Alina Pușcaș a facut furori cu cele mai recente fotografii Prezentatoarea show-ului…

- Tragedie in vacanța. Un roman a murit inecat in Grecia, in stațiunea Lefkada. Barbatul in varsta de 50 de ani nu a ținut cont de avertizarile salvamarilor și a intrat in apa marii chiar daca aceasta era foarte agitata. Cine e romanul care a murit inecat in Lefkada. Tragedie in vacanța. Un roman a murit…