Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doar cateva zile, Simona Gherghe a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Ulterior și soțul ei, dar și fiul lor s-a infectat cu virusul. Astazi, vedeta a marturisit ca a ieșit oficial din izolare, dar ramane totuși in casa pentru a fi sigura ca nu pune in pericol pe nimeni, mai ales ca mai…

- Fanii Simonei Gherghe au primit o noua veste. Ce se intampla cu celebra prezentatoare de TV, dupa ce s-a infectat cu coronavirus? Moderatoarea show-ului ‘Mireasa’ a primit o noua lovitura. Cum se simte vedeta și care sunt problemele pe care le intampina acum? Ea se afla in a patra zi de izolare. „Sunt…

- Simona Gherghe traverseaza una dintre cele mai dificile perioade din viața ei, asta dupa ce a fost infectata cu coronavirus, atat ea, cat și fiul ei, Vlad. Veștile proaste continua in familia vedetei, asta dupa ce soțul ei a marturisit pe rețelele de socializare ca este și el victima virusului nimicitor.…

- In urma cu doar cateva zile, Simona Gherghe le-a dat o veste trista fanilor. A marturisit ca a fost infectata cu noul coronavirus. Astazi, prezentatoarea de la Mireasa a revenit cu noi informații despre starea sa de sanatate și a explicat de ce poarta masca in casa. Iata care este motivul!

- De cand a fost jignita acum 11 ani, Simona Gherghe nu poate trece cu vederea conflictul dintre ea și unul dintre cei mai cunoscuți cantareți ai Romaniei. Fratele caștigatorului emisiunii Ferma și prezentatoare show-ului matrimonial Mireasa de la Antena 1 au avut un schimb dur de replici, in direct,…

- Reality show-ul matrimonial „Mireasa” revine la Antena 1 cu un nou sezon. Astfel, incepand din 22 ianuarie, de la 13:30, la Antena 1, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti dornici sa lupte cu toate fortele pentru a-si gasi sufletul pereche. Simona Gherghe, primele…

- Reality show-ul matrimonial care a reusit sa creeze dependenta in randul telespectatorilor cu fiecare sezon difuzat revine la Antena 1 cu un nou sezon. Astfel, incepand din 22 ianuarie, de la 13:30, la Antena 1, gazda emisiunii, Simona Gherghe, va intampina o noua serie de concurenti dornici sa lupte…

- Ela și Petrica sunt marii caștigatori de la „Mireasa”, show-ul matrimonial prezentat de Simona Gherghe la Antena 1. Cei doi au plecat acasa cu marele premiu pus in joc, dupa ce timp de o saptamana telespectatorii i-au votat.Duminica, 19 decembrie, a avut loc marea finala de la „Mireasa” sezonul 4. Patru…