Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu 11 ani, Lucian Viziru și Simona Gherghe aveau un schimb de replici, in direct, la TV. Actorul a fost invitat in podcastul lui Catalin Maruța, unde a vorbit și despre cearta cu fosta prezentatoare de la „Acces Direct”. La vremea respectiva, Simona Gherghe anunțase public ca Lucian Viziru a…

- Compania de termoficare din Timisoara, Colterm anunta ca a cheltuit banii alocati anul trecut de Guvern si solicita ca Executivul sa mai aloce bani pentru continuarea furnizarii de agent termic in municipiu. Totodata, Colterm a anunțat, luni, ca este posibil ca pe perioada noptii sa opreasca furnizarea…

- Bozhidar Chorbadzhiyski (26 de ani), stoperul bulgar care a jucat la FCSB vreme de 4 luni și jumatate, intre august și decembrie 2019, a rememorat perioada petrecuta la clubul roș-albastru. In august 2019, FCSB l-a imprumutat pe Chorbadzhiyski de la ȚSKA Sofia, platind 50.000 de euro pentru a beneficia…

- Un grup de credinciosi dintr-o localitate suceveana i-a sugerat Inaltpreasfintitului Calinic, arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, sa-l inlocuiasca pe preotul din sat pe motiv ca aceasta nu ar respecta traditiile locului.

- Conducerea clubului Minaur a anunțat azi, 1 ianuarie, primele plecari de la echipa din acest an. Oficialii clubului Minaur spun ca au stabilit de comun acord intreruperea contractului pe cale amiabila cu jucatoarea Elaine Gomes Barbosa. „Clubul Minaur ține sa-i mulțumeasca pe aceasta cale pentru aportul…

- Oana Radu a traversat momente mai puțin bune din cauza lipsei banilor, iar vedeta a povestit intr-o emisiune TV ca din cauza faptului ca nu avea o situație materiala buna mama sa ii trimitea deseori mancare atunci cand statea in Capitala.

- Nubar Hampartumian a fost obligat sa renunte la a si folosi numele si a semnat lucrarile ca Nubar H. A facut doi ani de detentie politica din cauza opresiunii sistemului comunist. A refuzat sa intre in partid. Din cauza aceasta, s a vazut obligat sa semneze orice contributie stiintifica sub pseudonim,…

- Medicul Monica Pop avertizeaza ca 95 % din romanii diagnosticați cu coronavirus s-au vindecat de boala. Mai mult, Pop spune ca doar testarea in masa poate duce la depistarea timpurie a infectarilor care apar și la vaccinați și la nevaccinați și mai apoi la izolarea celor infectați pentru a bloca…