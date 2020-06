Stiri pe aceeasi tema

- Femeia a declarat ca timp de mai multe zile a fost amenintata de concubin ca ii va omori pe cei doi copii minori. Judecatoria Constanta a decis condamnarea inculpatului la doi ani de inchisoare cu suspendare.Magistratii Judecatoriei Constanta si au motivat decizia de condamnare in dosarul in care un…

- Mirela Vaida are toate motivele sa fie fericita! Chiar daca are doar un anișor, mezinul familiei o face fericita mereu pe frumoasa prezentatoare. Iata in ce mod emoționant și-a bucurat Tudor mama!

- In ediția de luni seara, chiar inainte de inceperea jocului, echipa Faimoșilor s-a distrat pe cinste. La inițiativa lui Ghița, Elena Ionescu a imitat-o pe Grațiela. Aceasta a starnit hohote de ras din partea intregii echipe a Faimoșilor. „Auzi, hai, imit-o pe raposata cum radea”, a propus…

- "Si ai plecat, mamaie... In prima zi de mai, in luna luminata. In ultimii ani, pe toti cei care treceau sa te vada, ii intrebai daca vor veni la inmormantarea ta. N-am fost decat opt insi, c-asa-i in stare de urgenta... Cu masti pe fata, fara sa ne putem imbratisa, macar. Ti-ai fi dorit o…

- Fosta sefa a Centrului Medical Suceava din cadrul Ministerului Afacerilor Interne a fost gasita moarta intr-un apartament, unde se izolase pentru ca avea simptome de coronavirus. Adriana Lorena Birleanu nu mai profesa ca medic din anul 2018, fiind cercetata penal pentru luare de mita si eliberare de…

- Pandemia de coronavirus a surprins-o pe Simona Gherghe cu probleme grave de sanatate. Fosta prezentatoare de la Acces Direct are dureri crunte de spate, iar acum trateaza acest lucru cu mai multe medicamante.

- Prezentatoare de televiziune Simona Gherghe a reactionat dupa ce ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, a anuntat, marti, ca patrule de politie vor duce prescuri in spitale si in zonele aflate in carantina.