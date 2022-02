Simona Gherghe are COVID. Cum se simte vedeta

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a fost testata pozitiv cu COVID-19 și va lipsi cateva zile de la emisiunea „Mireasa”. Prezentatoarea a fost deja inlocuita in show-ul matrimonial de la Antena 1. Ieri, 14 februarie, Simona Gherghe a anunțat pe una dintre rețelele de socializare ca este infectata cu COVID-19. Vedeta se…

- Simona Gherghe se afla in izolare in aceste momente, asta dupa ce prezentatoarea TV a fost confirmata pozitiv cu COVID-19. Vedeta a anunțat chiar pe pagina sa de Instagram. Care e starea ei de sanatate.

- Ramona Pauleanu a ajuns din nou la spital cu fiul sau de doar cateva luni. Prezentatoarea Meteo de la PRO TV a nascut prematur gemeni, o fetița și un baiat. Fiul jurnalistei a stat internat in spital timp de șase luni din cauza problemelor medicale cu care s-a confruntat.Ramona Pauleanu a nascut prematur…

- Starul muzicii pop Elton John a anuntat marti pe contul sau de Instagram ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 si, prin urmare, nevoit sa anuleze doua concerte programate la Dallas, in sudul Statelor Unite, , informeaza AFP. Elton John s-a infectat cu noul coronavirus. Vedeta a fost nevoita sa anuleze…

- ​Pe 2 ianuarie, PSG a anunțat ca Lionel Messi are Covid-19, acesta fiind în vacanța în Argentina. Deși trei zile mai târziu în presa a aparut informația ca starul ar fi fost testat negativ, acesta a transmis un mesaj prin care a afirmat ca boala a durat mai mult decât ar…

- Cristina Șișcanu este infectata cu COVID-19. Soția lui Madalin Ionescu a anunțat ca testul PCR pe care l-a facut a ieșit pozitiv. Cum se simte in aceste momente. Cristina Șișcanu este infectata cu COVID-19. Anunțul a fost facut chiar de soția lui Madalin Ionescu pe una dintre rețelele de socializare.…

- Giulia Anghelescu a aflat ca are Covid dupa ce și-a facut testul PCR sa plece intr-o vacanța in Austria, iar in prezent atat ea, cat și intreaga familie, cei doi copii și soțul se afla in izolare. Vedeta tv ne-a marturisit, totodata, ca a renunțat, momentan, la cariera sa muzicala și ca intenționeaza…

- Veste proasta pentru Antonia, chiar inainte de Revelion! Vedeta a fost depistata pozitiv cu Covid-19 și din aceasta cauza a fost nevoita sa-și anuleze concerte din noaptea dintre ani. Artista a anunțat, pe pagina sa de Instagram, ca nu-și va putea onora contractele pentru seara dintre ani, iar Velea…