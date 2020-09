Stiri pe aceeasi tema

- Mirela Vaida a profitat de ultimul weekend de vara și a dat o fuga pe litoral, fara copii. Prezentatoarea ”Acces Direct” nu a scapat de fotoreporteri nici la mare. Ea a fost surprinsa in costum de baie, bucurandu-se de valuri impreuna cu soțul ei. Mirela Vaida, surprinsa in costum pe baie. Prezentatoarea…

- Simona Gherghe revine la Antena 1, dar nu la Acces Direct! Dupa o binemeritata pauza, in care si-a dedicat timpul celor doi copii ai familiei, o vom vedea din nou pe micul ecran. Nu la Acces Direct, ci intr-un proiect cu totul nou pentru ea. Telespectatorii o vor putea urmari la carma celui mai iubit…

- Chrissy Teigen si John Legend asteapta al treilea copil. „Sarcina avanseaza vazand cu ochii si totul se intampla mult mai repede cand esti la al treilea”, spune Chrissy pe instastories in timp ce isi arata burtica fara retineri. Pandemia nu ii lasa sa se plictiseasca pe Chrissy si John. Cei doi isi…

- Emisiunea este suspendata momentan, oricum era si perioada vacantei, iar Mirela, dupa ce s-a incheiat perioada de izolare, a fugit impreuna cu familia la Cluj. "Bunica Tita si nepotii!", a scris prezentatoarea pe contul sau de Instagram. Citeste si: Mirela Vaida, prima reactie dupa ce Vulpita…

- Raspunsul fostei prezentatoare a fost unul destul de ferm, si acela ca familia este completa. Simona Gherghe a mai precizat ca s-a chinuit foarte tare ca sa ramana insarcinata, a fost la un pas sa apeleze de fertilizarea in vitro. „Nu! Suntem in formula completa! Prima oara am ramas insarcinata…

- Simona Gherghe și Razvan s-au casatorit in urma cu doi ani.Au devenit parinții unor fetițe superbe și au o casnicie așa cum și-au dorit.Prezentatoarea tv a postat un mesaj emoționant pe contul de socializare, iarcomentariile din partea fanilor au curs lanț. „7 iulie 2018 ❤️ ozi cu soare, ploaie, curcubeu…

- Mirela Vaida este una dintre cele mai apreciate femei din televiziune și showbiz-ul romanesc. Aceasta este vazuta zilnic la carma emisiunii Acces Direct de la Antena 1, insa puțini știu ce școli a absovit vedeta și cu ce note!