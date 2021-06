Stiri pe aceeasi tema

- Șoc la Acces Direct! Antoanela Grigoraș, agresoarea care a atacat-o pe Mirela Vaida in urma cu cateva saptamani cu un bolovan uriaș in platou, a atacat din nou. Femeia a spart toata geamurile ușii de la intrare, provocand panica in randul tuturor. Prezentatoarea a izbucnit in plans și a spus ca se simte…

- Mirela Vaida este in stare de șoc dupa ce a fost atacata in mijlocul emisiunii Acces Direct de catre o femeie goala, cu un pietroi imens. Prezentatoarea TV a fost la un pas de tragedie daca nu s-ar fi ferit in ultimul moment.

- Mirela Vaida a fost atacata in direct de o femeie necunsocuta, in timp ce prezenta subiectele ediției de astazi ale emisiunii Acces Direct. Prezentatoarea s-a speriat teribil in timp ce atacatoarea a incercat sa arunce in aceasta cu un obiect greu.