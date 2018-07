Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Interna:ionalE a TatElui a fost un prilej bun pentru vedetele din intreaga lume sE i"i aducE aminte de cei care le-au crescut "i fErE de care nu ar fi ajuns niciodatE acolo unde sunt acum. De"i "i-a pierdut tatEl in anul 2003, Kim Kardashian nu l-a uitat pe acesta.

- La sfarșitul lunii mai, știrea ca o bunica a fost injunghiata de nepotul ei de 9 ani cu șase lovituri de cuțit a șocat opinia publica. Acum, familia copilului a luat o decizie drastica in legatura cu apartamentul in care a avut loc crima. (Promotiile zilei la monitoare) Copilul in varsta de 9 ani din…

- Monica Tatoiu este o binecunoscuta femeie de afaceri. Pusa mereu pe glume, aceasta a dezvaluit ce și-a pus in gand, in timp ce se afla la un botez. Vedeta a dezvaluit ca intenționeaza sa-și cumpere o mitraliera. „Trupa pe care mi-a recomandat-o Mara Banica. Ea e nebuna cum eram eu in tinerete. Am dansat…

- Simona Gherghe a declarat ca a fost pradata de hoți. Aceștia i-au furat bicicletele chiar din fața casei. Deși prezentatoarea de televiziune a facut plangere la poliție, este convinsa ca nu iși va mai recupera biciclete, cel mai probabil acestea fiind vandute deja. S-a aflat ce SALARIU primeste…

- Vedeta TV Simona Gherghe a cazut victima hoților. Prezentatoarea a vorbit despre incident la emisiunea pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe a dezvaluit, la emisiunea Acces Direct, pe care o prezinta la Antena 1, despre o situație extrem de neplacuta care a avut loc in urma cu cateva saptamani.…

- Andreea Spataru si-a luat prin surprindere toti prietenii si cunostintele cand a anuntat ca trebuie sa nasca, fara ca cineva sa stie ca este insarcinata. Vedeta a tinut sarcina ascunsa pentru ca asa a considerat ea ca este mai bine pentru copil si pentru familie.

- Dupa moartea Ionelei Prodan, partenerul de viața al acesteia, Toni Antohi, a luat o hotarare radicala. Vrea sa plece din casa in care a locuit cu artista. Vedeta a fost casatorita cu Traian Stanescu, dupa care și-a refacut viața alaturi de Toni.