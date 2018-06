Stiri pe aceeasi tema

- To:i romanii au trEit extrem de intens finala de la Roland Garros, jucatE "i ca"tigatE, in mod spectaculos chiar, de Simona Halep. Printre spectatorii emo:iona:i s-a aflat "i Simona Gherghe, care a zburat panE la Paris pentru a-"i arEta sus:inerea fa:E de tenismena romancE.

- Antena 3 S.A. utilizeaza fișiere de tip cookie pentru a va oferi o experiența cat mai placuta și personalizata pe www.antena3.ro. Iți aducem la cunoștința faptul ca ne-am actualizat politicile pentru a ne conforma cu modificarile propuse aduse de Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si…

- HALEP - STEPHENS, LIVE, STREAMING, EUROSPORT, PROTV // Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) joaca sâmbata, 9 iunie, la ora 16:00, finala Roland Garros de la Paris. Adversara este americanca Sloane Stephens, 25 de ani, locul 10 WTA. Partida va fi LIVE pe realitatea.net.

- Simona Halep a fost urmarita cu sufletul la gura de milioane de romani, in semifinala de la Roland Garros, cu Garbine Muguruza. Din fericire, romanca a caștigat, 6-1, 6-4, și s-a calificat in finala competiției. Intre cei care i-au ținut pumnii Simonei Halep a fost și Simona Gherghe, realizatoarea emisiunii…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca, astazi, sa ajunga din nou in ultimul act al turneului de Mare Șlem de la Paris. In „careul de ași”, romanca se va duela cu iberica Garbine Muguruza.

- Simona Halep - Elise Mertens, optimi de finala Roland Garros. Liderul WTA, unica romanca ramasa in concurs pe tabloul de simplu de la Paris, joaca astazi in optimile de finala ale celui de-al doilea Grand Slam al anului. Halep o intalnește pe belgianca Elise Mertens

- Deși s-au intalnit deja de patru ori pana acum, Simona Halep și Caroline Garcia nu s-au duelat niciodata pe zgura. Acest lucru se intampla in sferturile de la Roma (Premier 5), iar pe langa calificarea in penultimul act pentru Simona o victorie inseamna ramanerea pe locul intai in clasamentul WTA pe…