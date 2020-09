Simona Gherghe a dat lovitura! Anunțul făcut de șefii de la Antena 1 Nici pentru viitoarele soacre mari ziua n-a fost prea usoara, acestea promitand ca vreme de cateva luni nu le vor scapa din ochi pe posibilele nurori. Telespectatorii au urmarit cu sufletul la gura prezentarea concurentilor, dar si schimbarile radicale pe care Simona le-a anuntat in cel de-al doilea sezon Mireasa. Premiera emisiunii, difuzata ieri in intervalul 13:38 – 15:59, la Antena 1 s-a impus ca lider detașat de audiența, atat pe publicul comercial din mediul urban, cat și la nivelul intregului public din mediul urban si la nivel național. Astfel, la nivelul publicului comercial cu varste… Citeste articolul mai departe pe heynews.ro…

Sursa articol si foto: heynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zi incarcata de emotii ieri in casa Mireasa, atat pentru prezentatoarea reality show-ului, Simona Gherghe, care a revenit pe micile ecrane dupa un an si jumatate de pauza, cat si pentru concurentii care au pornit la drum cu gandul sa-si gaseasca jumatatea. Nici pentru viitoarele soacre mari ziua n-a…

- Spitalul Muncipal ”Sf. Doctori Cosma și Damian” din Radauți care se afla in subordinea Primariei a depus documentația in vederea accesarii unei finanțari europene de 9,401 miloane de euro pentru dotarea cu echipamentele necesare in lupta cu noul coronavirus. Anunțul a fost facut de catre managerul unitații…

- Anuntul a fost facut: Simona Gherghe va fi gazda emisiunii “Mireasa”, care va fi difuzat de postul Antena 1. Este prima data cand Simona prezinta un reality show, dar datorita experientei sale in televiziune, cu siguranta se va descurca de minune.

- Dupa o cariera de aproape doua decenii in televiziune, celebra prezentatoare Simona Gherghe revine la Antena 1 cu o surpriza uriașa pentru fanii sai. Vedeta va prezenta reality show-ul „Mireasa” și asta nu e tot!

- Dupa o cariera de aproape doua decenii in televiziune, celebra prezentatoare Simona Gherghe revine la Antena 1 cu o surpriza uriașa pentru fanii sai. Vedeta va prezenta reality show-ul „Mireasa” și asta nu e tot!

- Blondina a vorbit la Acces Direct despre aceasta noua experienta, iar printre altele, a facut declaratii despre al treilea copil. Simona Gherghe nu are de gand sa devina mama pentru a treia oara, iar formula de patru in care e acum familia ei este completa. Vedeta a mai anunțat cu aceasta…

- Telespectatorii o vor putea urmari la carma celui mai iubit reality show matrimonial, Mireasa, de la Antena 1, in fiecare zi, de luni pana vineri, de la ora 14:00 si sambata de la 13:30. Simona Gherghe va prezenta emisiunea Mireasa de la Antena 1 „Intoarcerea mea pe sticla vine dupa o pauza de aproape…

- Simona Gherghe revine la Antena 1, dar nu la Acces Direct! Dupa o binemeritata pauza, in care si-a dedicat timpul celor doi copii ai familiei, o vom vedea din nou pe micul ecran. Nu la Acces Direct, ci intr-un proiect cu totul nou pentru ea. Telespectatorii o vor putea urmari la carma celui mai iubit…