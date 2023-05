Stiri pe aceeasi tema

- Rona Hartner a decis sa iși retraga fiica, in varsta de aproximativ 15 ani de la școala. Rita va invața de acasa și se va concentra mai mult asupra unei cariere.Rona Hartner a dezvaluit ca fiica sa nu mai merge la școala și și-a luat un an sabatic. Rita iși dorește sa se ocupe mai mult de pasiunile…

- Cristina Stroe a visat ca este insarcinata cand nu mai spera sa ramana. In exclusivitate pentru Antena Stars, partenera lui Damian Draghici a vorbit despre momentul cand a aflat ca este gravida. Iata ce marturisiri a facut artista in cadrul emisiunii!

- Sensy este insarcinata in 4 luni și se simte mai bine ca oricand. Vedetei i-au trecut grețurile și se bucura de fiecare momente in care bebelușul ei crește. Aceasta și soțul ei urmeaza sa aiba și nunta peste o luna, eveniment pe care l-au pregatit foarte intens.

- Andreea Banica are toate motivele sa se considere o femeie implinita. Artista nu numai ca se bucura de succes, ci are parte de o familie frumoasa alaturi de soțul ei, Lucian Mitrea. Cantareața a dezvaluit pe o rețea de socializare motivul pentru care nu iși dorește sa ramana insarcinata din nou. De…

- Anamaria Prodan a revenit la sentimente mai bune și a facut un gest pe care mulți l-au admirat. Impresara i-a transmis un mesaj fostului soț, Laurențiu Reghecampf, in ziua de Florii, cand acesta aniverseaza ziua numelui. Anamaria Prodan il alinta in trecut pe Laurențiu Reghecampf ”Laur”, o planta cunoscuta…

- Georgiana Lobonț iși dorește sa devina mama din nou! Artista a marturisit, in exclusivitate pentru Antena Stars, ca vrea sa ramana insarcinata. Cantareața și soțul ei, Rareș Ciciovan, se traiesc o frumoasa poveste de ani de zile, iar de mai bine de 7 ani s-au casatorit.

- Doinița Oancea, in varsta de 40 de ani, este una dintre cele mai indragite actrițe de pe micul ecran. Vedeta a facut dezvaluiri neașteptate, in cadrul unui interviu acordat recent. Doinițea vrea sa se mute pentru o perioada in America, insa, nu poate face asta inca. „Aș fi vrut sa plec in America. Aș…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Marisa Paloma a oferit un interviu emoționant despre fiica ei, Iris. Viața vedetei s-a schimbat radical de cand a adus-o pe lume pe micuța Iris, iar ea și soțul ei sut mai fericiți ca niciodata. Aceasta a mai spus ca iși dorește inca un copil. Iata ce declarații…