- Anamaria Prodan este una dintre cele mai apreciate vedete de la noi, insa iata ca deși totul pare roz in viața sa, și a ea a trecut prin momente dificile! Vedeta a povetit la Antena Stars de faptul ca a fost tradata de prieteni!

- Ramona Gabor a oferit un raspuns la care nimeni nu s-ar fi așteptat atunci cand a fost intrebata cum a reușit sa aiba un asemenea succes in Dubai. Vedeta a spus cum a ajuns sa traiasca o viața de lux, la care mulți nu pot nici macar visa.

- Veste bomba in showbizul romanesc! O vedeta de la noi s-a casatorit cu producatorul ei muzical, in mare secret. Despre cine este vorba?! Ce vedeta de la noi s-a casatorit cu producatorul muzical? Laurette, caci despre ea este vorba, se bucura din plin de viata, in ciuda pandemiei de coronavirus. Daca…

- Artistul este extrem de atașat de fiul fratelui sau decedat. El il viziteaza pe Mario ori de cate ori merge la Constanța. Anul 2009 este, cu siguranța, anul pe care Liviu Varciu nu il va uita niciodata. Pe atunci, prezentatorul TV și-a pierdut singurul frate. Ionut Varciu, pompier la o unitate a Ministerului…

- Andreea Balan are parte de o perioada frumoasa, dupa ce in urma cu mai mult de șase luni anunța ca urmeaza sa puna punct unui capitol din viața sa! Vedeta și-a luat mama, iar impreuna cu ea și fetițele sale au plecat in vacanța. Ce mesaj emoționant i-a transmis femeii care i-a dat viața!

- Mihai Bendeac este, fara doar și poate, unul dintre cei mai cunoscuți comedianți din Romania. Insa ce ar fi vrut sa faca el, daca nu alegea calea actoriei. Ce ar fi vrut sa devina Mihai Bendeac daca nu s-ar fi facut actor Mihai Bendeac ar fi ales alt drum in viața, daca nu ar fi […] The post Mihai Bendeac…

- Anca Țurcașiu a divorțat, dupa un mariaj de 20 de ani. Vedeta a facut anunțul pe pagina ei de Facebook, in urma cu puțin timp. Cantareața nu a oferit, insa, niciun motiv pentru decizia ei. „Am divorțat! Am divorțat de barbatul pe care l am ales sa mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele caruia am…