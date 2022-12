Stiri pe aceeasi tema

- Bucurie mare pentru inca un cuplu de la Mireasa. Sese și Giovana, caștigatorii sezonului 5 al show-ului matrimonial de la Antena 1 urmeaza sa devina parinți pentru prima data. Cei doi au dat marea veste in urma cu o zi, chiar atunci cand au implinit șapte luni de la cererea in casatorie. Reporterii…

- Adelina, fosta concurenta de la Mireasa, ține legatura cu fanii prin intermediul rețelelor sociale. Fata publica mereu imagini din viața sa personala, iar cei care o urmaresc sunt mereu bucuroși sa vada cat de fericita este.

- Este vestea momentului in showbiz-ul romanesc! Izabela, soția lui Blaze, este insarcinata! Cei doi indragostiți vor deveni parinți pentru prima data. Vestea despre sarcina a anunțat-o chiar fosta concurenta de la Mireasa pe rețelele de socializare personale. Iata ce a postat soția lui Blaze in mediul…

- In ediția de astazi, joi, 24 noiembrie, Roxana și Paul au discutat despre planurile pe care le au in cadrul emisiunii, conversație care a scos la iveala cateva temeri pe care le are concurenta. Tanara a povestit ca iși dorește sa imbrace rochia de mireasa, dar odata ce acest eveniment are loc, apar…

- Damaris a postat, pe contul ei de Facebook, un mesaj lung in care face referire la perioada in care s-a refacut intr-un centru special. Ea o menționeaza și pe doamna Dorina, precizand ca nu au avut nicio discuție personala despre internarea ei.

- Chiar daca au trecut anii, fanii Mireasa pentru fiul meu au ramas și in continuare sunt curioși sa afle ce au mai facut foștii concurenți dupa ce emisiunea s-a incheiat. Reporterii Spynews.ro au stat de vorba cu una dintre concurente, iar aceasta ne-a povestit ca urmeaza sa ajunga pe mana medicilor…

- Leo și Anda, foștii concurenți ai sezonului 5 Mireasa, au implinit 6 luni de relație. Tanara a ținut sa impartașeasca acest eveniment special din viața ei cu susținatorii de pe Instagram.

- Nicoleta Molnar de la Insula Iubirii și partenerul ei de viața și-au unit destinele in fața lui Dumnezeu, asta dupa ce cei doi s-au casatorit civil in anul 2021. Fosta concurenta a postat pe rețelele de socializare imagini cu ea in rochia de mireasa, dar și cu soțul ei.