Stiri pe aceeasi tema

- Dupa desparțirea și divorțul oficial de Sergiu, Madi de la Mireasa sezonul 8, simte, din nou, cum se spune, fluturi in stomac. Fosta concurenta a anunțat ca iubește din nou și ca este intr-o relație. Iata ce spune despre noul ei iubit.

- Vincenzo Aiello, fostul concurent din sezonul 9 Chefi la cuțite, s-a casatorit religios duminica, 26 mai 2024. Tanarul a pașit in fața altarului alaturi de aleasa inimii, la o luna de la cununia civila.

- Dupa o perioada in care s-a zvonit ca nu ar mai fi impreuna, Andrei de la Mireasa, sezonul 7, a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu Simona. Așa cum era de așteptat, au aparut o mulțime de reacții din partea celor care i-au apreciat pe cand erau concurenți.

- Au avut o relație presarata cu momente tensionate pe cand erau concurenți la Mireasa și se pare ca au ajuns și la separare. Dupa o buna perioada in care s-a zvonit ca Andrei și Simona s-au desparțit, fostul concurent a confirmat desparțirea. Cei doi aveau planuri mari impreuna și declarau ca se ințeleg…

- Hatice și Simona au devenit prietene in sezonul 7 Mireasa, iar aceasta prietenie continua și in afara competiției. Simona se confrunta cu neplacerile desparțirii, iar prietena ei i-a transmis un mesaj de susținere.

- Ana Maria și Madalin au participat in sezoane diferite ale emisiunii Mireasa pentru fiul meu. Tanara a fost concurenta in sezonul 4, in timp ce barbatul care i-a devenit, de curand, soț a participat in sezonul 6. Cei doi au spus cel mai hotarat „Da” in urma cu cateva saptamani.

- S-au cunoscut in casa Mireasa pentru fiul meu, iar de atunci sunt de nedesparțit. Doi foști concurenți ai emisiunii matrimoniale sunt mai fericiți ca niciodata de cand formeaza un cuplu, iar de curand, s-au casatorit.

- A intrat in casa Mireasa cu gandul ca se va casatori, dar avea sa iși cunoasca soția in afara competiției. Un fost concurent de la Mireasa a facut marele pas in urma cu o zi. El și iubita lui se pregatesc și de venirea pe lume a primului lor copil.