- Maine, 23 iunie, de la ora 21:00, conform tradiției, la Colegiul Național Militar ,,Mihai Viteazul” Alba Iulia se va desfașura ultimul apel al Promoției 2021 – „Regele Mihai I – 100”. Ultimul apel de seara este un moment emoționant pentru absolvenți prin care aceștia iși iau ramas bun de la cei patru…

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale, Simona Cojocaru, a participat marți, 15 iunie, la Sala de Marmura a Palatului Cercului Militar Național, la masa rotunda cu tema „140 Years of Romanian-Spanish Relations: From Diplomatic Recognition to an Alliance”,…

- Astazi, 13 iunie a.c., a fost convocat CJSU in sistem electronic pentru votarea hotararii nr. 95. Aceasta prevede aprobarea planului de masuri de aparare impotriva inundatiilor, care trebuie respectat la nivel local, in contextul Codului Portocaliu de vreme severa care cuprinde judetul Constanta. Membrii…

- Ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila (UDMR), a anuntat reforma institutionala in ministerul pe care il conduce, urmand sa fie taiate zeci de posturi vacante, iar cele ramase sa fie transformate in posturi debutante pentru a incuraja angajarea tinerilor in institutie. Luni a fost publicat, in dezbatere…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, afirma ca la nivelul Jandarmeriei Romane, al Politiei Romane si al Politiei de Frontiera au fost facute, in primele patru luni ale acestui an, 250 de imputerniciri pe diverse functii de conducere, el criticand, din nou aceasta practica. Bode anunta ca sustine…

- O delegatie a Ministerului Apararii Nationale, condusa de secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a depus joi o coroana de flori la monumentul eroilor Bataliei Varsoviei, din 1920, de la Ossow- Polonia, se arata intr-un comunicat de presa…

- Eveniment al ISPAIM dedicat Zilei veteranilor de razboi. Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare si relatii internationale, Simona Cojocaru, a participat miercuri, 28 aprilie, la un eveniment aniversar dedicat Zilei Veteranilor de Razboi, organizat de Institutul pentru studii politice…

- Prioritatile politicii de aparare, conform noilor documente de planificare a apararii la nivel national si departamental, s-au numarat printre temele convocarii de pregatire pentru aparare a persoanelor cu atributii de conducere in domeniul administratiei publice la nivel central, organizate joi,…