- Grupul AstraZeneca a anuntat sambata noi reduceri ale livrarilor vaccinului sau impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, invocand restrictii la export, relateaza AFP. „AstraZeneca anunta cu regret o scadere a livrarilor de vaccinuri impotriva COVID-19 in Uniunea Europeana, in pofida efortului sau neobosit…

- Fostul ministru al Sanatatii Nelu Tataru s-a intalnit, sambata cu presedintele Republicii Moldova si au discutat despre combaterea pandemiei si procedul de vaccinare. ”Am impartasit lectiile invatate ale Romaniei privind gestionarea pandemiei”, a transmis Nelu Tataru, precizand ca atat Romania, cat…

- Pana la sfarsitul anului Europa va fi in masura sa produca 2-3 miliarde de vaccinuri pe an, sustine comisarul european pentru piata interna Thierry Breton. Acesta spune ca cetatenii Uniunii Europene ar putea fi vaccinati pana la sfarsitul verii, informeaza Agerpres , care citeaza AFP. Comisarul european…

- Directorul Scolii de Management in Sanatate Publica a Universitatii de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu” din Republica Moldova, Oleg Lozan, considera ca politicienii care promoveaza „geopolitica vaccinurilor”, care a dus inclusiv la aceea ca medicii de la spitalele raionale din Comrat…

- Vanzarile bune ale Clio ca hibrid complet și ale SUV-ului Captur ca hibrid plug-in anul trecut, alaturi de un an record pentru Zoe, au permis Renault sa iși indeplineasca obiectivele de emisii, a anunțat azi CEO-ul companiei, Luca de Meo. Renault a vandut 22.959 de Clio – cel mai bine vandut vehicul…

- BUCUREȘTI, 8 feb – Sputnik. Nu Moscova a fost cea care a inițiat racirea relațiilor cu UE, ea și dorește o normalizare a cooperarii in anumite sectoare, daca agenda dialogului nu va fi sacrificata in numele unor interese geopolitice, a declarat luni ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei…

- Fostul presedinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker a criticat, luni, decizia Ursulei von der Leyen de a institui un mecanism de control al exporturilor de vaccinuri anti-COVID-19 produse in statele Uniunii Europene, informeaza politico.eu. ''Noi de fapt nu am avut in Europa experiente pozitive…

- Comisia Europeana a recomandat tuturor statelor membre ale UE sa aplice controale mai stricte la frontiere, cerand celor care intra din terte tari sa prezinte un test negativ la coronavirus efectuat prin metoda PCR cu maximum 72 de ore inaintea plecarii.