Deputatul Simona Bucura Oprescu, secretarul executiv al PSD Argeș, a anunțat azi ca PSD și-a stabilit candidații pentru funcția de primar in 43 de localitați. “Am vazut o buna participate și o buna energie! Am incredere ca PSD Argeș va caștiga alegerile locale din iunie!”, a spus Simona Bucura Oprescu. Articolul Simona Bucura Oprescu: “PSD Argeș va caștiga alegerile locale!” apare prima data in Observator de Argeș .