Simona Bucura-Oprescu: Legea care simplifică procedurile de intabulare a terenurilor a fost promulgată! Simona Bucura-Oprescu: Legea care simplifica procedurile de intabulare a terenurilor a fost promulgata! Legea pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 a fost promulgata. Aceasta lege a primit aviz in Comisia pentru administrație publica și amenajarea teritoriului din Camera Depuțaților al carei președinte este deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu. […] Articolul Simona Bucura-Oprescu: Legea care simplifica procedurile de intabulare a terenurilor a fost promulgata! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de lege, al carui coinițiator sunt, a devenit, in urma promulgarii, Legea nr. 377/2022 pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996. Am susținut in Comisia juridica și in plenul Camerei Deputaților, in luna aprilie, acest proiect de lege, cu modificari…

