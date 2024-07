Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale din Romania, Simona Bucura-Oprescu, și omologul sau din Republica Turcia, Vedat Isikhan, au efectuat o vizita oficiala in județul Argeș. Cei doi demnitari au fost insoțiți de Excelența Sa Ozgur Kivanc Altan, ambasadorul Turciei la București, și au vizitat doua…

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, s-a intalnit recent cu omologul sau din Albania, Ulsi Manja, pentru a discuta despre reformele in curs din ambele țari. Gorghiu a menționat ca atat Romania, cat și Albania sunt implicate in procese de reforma a sistemelor penitenciare și se confrunta cu provocari…

- Simona Bucura-Oprescu a participat la Consiliul EPSCO de la Luxemburg. Printre altele, acolo a abordat discuții legate de dimensiunea sociala a pietei unice si asigurarea unei tranzitii line de la educatie la piata muncii Simona Bucur Oprescu, despre piața muncii Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale,…

- Romania ia masuri active in domeniul ocuparii pentru a avea locuri de munca decente, locuri de munca mai multe si mai bine platite, precum si o societate incluziva, a afirmat ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. Citește și Salariul minim brut crește de la 1 iulie. Guvernul a aprobat hotararea Potrivit…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, si ministrul pentru Europa si Afaceri Externe din Republica Albania, Igli Hasani, au semnat miercuri, 5 iunie, la Bucuresti, Aranjamentul Administrativ pentru aplicarea Acordului in domeniul securitatii sociale intre Romania si Republica…

- Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a declarat, marti, in cadrul unei conferinte sustinute la Iasi, ca de la 1 iulie salariul minim pe economie in Romania va fi de 3.700 de lei. The post SALARIUL MINIM CREȘTE Ministrul Muncii anunța oficial creșterea salariului minim first…

- Salariul minim pe economie in Romania va fi de 3.700 de lei, incepand cu 1 iulie, a afirmat astazi, la Iași, Ministrul Muncii și Solidaritații Sociale, Simona Bucura Oprescu. Ea a precizat ca acesta este nivelul de salarizare stabilit prin negocieri tripartite, la care au participat reprezentanți ai…

- Cooperarea in domeniul economiei sociale, in domeniul ocuparii și Inspecției Muncii, acordarea dublei cetațenii pentru romanii din Spania. Acestea au fost principalele teme discutate, joi, la Madrid de ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, cu vicepremierul si ministrul Muncii si Economiei Sociale…