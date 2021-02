Simona Bucura Oprescu: Guvernului Cîțu nu îi pasă de fermieri și de agricultura românească! Fermierii ies astazi in strada, deoarece, printre altele, despagubirile pentru pagubele provocate de seceta au fost taiate din buget. Au și alte motive de nemulțumire: reducerea subvențiilor, eliminarea unor programe de sprijin inițiate de PSD, creșterea tarifelor pentru diverse servicii practicate in domeniul agricol, legea privind limitarea numarului de porci crescuți in gospodariile individuale, etc. […] Articolul Simona Bucura Oprescu: Guvernului Cițu nu ii pasa de fermieri și de agricultura romaneasca! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

