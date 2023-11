Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat legea pensiilor. Anunțul a fost facut de premierul țarii, Marcel Ciolacu prin intermediul unei postari pe Facebook. ”Legea pensiilor a fost adoptata! Nu exista ”nu vreau” sau ”nu pot” atunci cand vine vorba de pensionari. Acest Guvern le va face dreptate!”, a scris Marcel Ciolacu…

- Proiectul legii pensiilor a fost aprobat joi, 9 noiembrie, de Executiv, dupa ce sedinta de Guvern a fost amanata pe fondul neințelegerilor dintre PNL și PSD privind noua lege, iar ministrul Bolos a avertizat ca nu sunt bani, informeaza News.ro.Guvernul va face dreptate pensionarilor, a spus premierul…

- "Proiectul a fost aprobat in Guvern. Aparcurs toate etapele, atat cele guvernamentale (...). Am avut un dialog permanent.Toate cifrele le-am avut cu totii la dispozitie. Este un efort comun pe care cu totii trebuie sa il facem. Romanii au nevoie de acest efort bugetar. Solutii se vor gasi, sunt convins…

- Guvernul intentioneaza sa adopte, in sedinta de astazi, noua lege a pensiilor, care prevede o majorare cu 13,8% de la 1 ianuarie anul viitor. In plus, documentul stabileste recalcularea tuturor pensiilor dupa criterii noi, astfel incat sa fie eliminate inechitatile din sistem. Executivul doreste ca…

- Proiectul legii pensiilor speciale urmeaza sa intre, lunea viitoare, in dezbaterea si votul plenului Camerei Deputatilor, a decis, miercuri, Biroul permanent conform Agerpres.roConducerea Camerei a stabilit ca proiectul, adoptat de Senat in calitate de prim for sesizat, sa fie trimis la comisiile de…

- Proiectul de lege privind noua lege a pensiilor conține o serie de scenarii printre care creșterea varstei de pensionare, potrivit unor extrase difuzate miercuri seara la Antena 3.„Proiectul de lege, așa cum este prevazut expres in jalon, prevede egalizarea varstei de pensionare a femeilor cu cea…

- Guvernul indian, prin premierul Narendra Modi, a reintrodus la vot un proiect de lege istoric, care garanteaza o treime din locurile femeilor in camera inferioara a parlamentului și in adunarile de stat. Proiectul, care așteapta votul politicienilor din 1996, a fost discutat in prima sesiune a legislativului…

- Guvernul francez incearca de mai multe luni sa obtina adoptarea unui proiect de lege asupra imigratiei. Emmanuel Macron le va transmite curand liderilor de partide politice o propunere asupra simplificarii procedurii de convocare a referendumurilor, care s-ar putea aplica pentru un referendum privind…