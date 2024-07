Stiri pe aceeasi tema

- Deciziile de recalculare a pensiilor vor ajunge la pensionari in perioada 16-31 august, a anunțat Ministrul Muncii. Simona Bucura Oprescu a precizat ca in urma recalcularii nicio penasie nu va scadea.Ministrul a mai spus ca important este ca fiecare pensionar sa stie ca in urma recalcularii, nicio pensie…

- Intrebata de ce nu și-a respectat promisiunea cu trimiterea deciziilor incepand cu data de 15 iunie, ministrul Simona Bucura-Oprescu a raspuns „In momentul asta suntem in grafic cu tot ceea ce ne-am propus, discutand in amanunt toate etapele legate de aplicarea noi legea pensiilor, impreuna cu colegii…

