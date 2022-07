Simona Bucura-Oprescu: A fost aprobată Strategia Națională a Locuirii! Simona Bucura-Oprescu: A fost aprobata Strategia Naționala a Locuirii! Simona Bucura-Oprescu, deputat PSD de Argeș, anunța ca a fost aprobata Strategia Naționala a Locuirii. Aceasta conține cadrul legal pentru susținerea locuirii incluzive și imbunatațirea accesului la locuințe pana in 2050. Scopul Strategiei il reprezinta asigurarea cadrului instituțional, de reglementare și finanțare pentru condiții de locuire […] Articolul Simona Bucura-Oprescu: A fost aprobata Strategia Naționala a Locuirii! apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ANAF vaneaza pe Facebook poze din concediile de lux, iar posesorii lor vor trebui sa justifice de unde au avut bani sa mearga in destinatii exotice. Atenție mare cu ce va laudați pe rețelele sociale și nu doar din cauza hoților. De acum inainte, și Fiscul va vaneaza fotografiile cu lux și opulența și…

- Dupa o așteptare atat de lunga, vom avea, de maine, 15 iunie 2022, bariera moderna, funcționala, pe strada Lanariei, anunța primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea. „Reprezentanții SNCFR Craiova vor veni la recepția lucrarii de reamenajare la ultimele standarde de calitate a unuia dintre cele…

- Catalin Gherzan: “Romania, țara lui !” Recent a aparut in spațiul public informația conform careia Guvernul vrea sa ii retraga lui Ion Iliescu titlul de luptator cu merite deosebite in Revoluția din decembrie 1989. Catalin Gherzan considera ca este un gest mult prea tardiv. “Aceasta inițiativa este…

- Inspecția Muncii va verifica daca firmele protejeaza lucratorii de vremea caniculara Pe perioadele de timp cu temperaturi extreme exista o serie de obligații pe care angajatorii trebuie sa le intreprinda pentru a-și proteja lucratorii, iar Inspecția Muncii va incepe verificarile pentru a descoperi daca…

- Lacul din Expo-Parc urmeaza a fi curațat – broscuțele țestoase vor fi mutate, provizoriu, la Gradina Zoologica Pitești! Anual, la inceputul lunii iunie, are loc acțiunea de curațire a lacului din Expo-Parc, efectuata de catre angajații societații Salpitflor Green S.A., ce presupune golirea acestuia…

- Catalin Gherzan: „Guvernul Ciuca la șase luni: Prea multe restanțe!” Primele sase luni ale Executivului Ciuca au avut toate ingredientele unei guvernari cu numeroase provocari, dar cu numeroase restante in domeniul reformelor, spune Catalin Gherzan. Afirmația vine in contextul in care Guvernul Ciuca…

- In ziua de 03 mai a.c., polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Pitești, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitești, au continuat cercetarile intr-un dosar penal privind savarșirea infracțiunilor de loviri sau alte violențe și furt, și au reținut un barbat de 26 de ani, din Merișani.…

- Deputat Simona Bucura-Oprescu: Strategia Naționala a Locuirii, in dezbatere publica Deputatul PSD de Argeș Simona Bucura-Oprescu anunța ca Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii a fost lansat in dezbatere publica. Strategia Naționala a Locuirii pentru perioada…