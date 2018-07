Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis vineri seara noi avertizari nowcasting cod galben de averse, grindina si vant puternic, valabile in cinci judete din Moldova si Oltenia. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in localitati din judetele Suceava, Botosani, Neamt si Iasi se vor semnala averse ce vor…

- Cele mai afectate de furia apelor au fost judetele Neamt, Bacau, Suceava, Botosani si Vrancea. Organizatorii colectei au anuntat ca vor primi doar alimente neperisabile, apa imbuteliata, obiecte de cazarmanent (paturi, lenjerii de pat, samd) curate si in buna stare, precum si paturi.

- Romania, in anul Centenarului, se confrunta cu cel mai mare dezastru demografic de pana acum. Datele arata ca in fiecare ora populatia scade cu 5 romani, iar unde nu scade, pleaca, deoarece suntem pe locul doi la migratie. In acest conditii se pune intrebarea cine va fi aici peste alti 100 de ani. Rata…

- Efectivele Ministerului Afacerilor Interne au intervenit și pe timpul nopții in sprijinul populației afectate de inundații. Avertizarile meteorologice și hidrologice au fost restranse, situația revine la normal in zonele afectate. Pe parcursul nopții trecute, angajații MAI au intervenit pentru salvarea/evacuarea…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara EURONEST a lansat astazi proiectul „O șansa egala pentru toți. Educație inclusiva in unitațile școlare”. Proiectul va fi implementat pe o perioada de 36 de luni (7 mai 2018-7 mai 2021) de catre A.D.I. EURONEST in parteneriat cu Primaria Comunei Lipova (județul…

- Institutul National de Hidrologie si Gospodarire a Apelor a emis cod portocaliu și cod galben de inundații pentru mai bine de jumatate de țara.Codul portocaliu este valabil in zonele urmatoare: - In intervalul 16.06.2018 ora 22:00 – 18.06.2018 ora 12:00 pe raurile din bazinele hidrografice:…

- Un tanar de 19 ani a murit, duminica dimineata, intr-un accident care a avut loc in comuna Farcasa, judetul Neamt, dupa ce a pierdut controlul masinii pe care o conducea si a izbit un parapet, transmite Mediafax. Purtatorul de cuvant ...

- Despre familia Corduneanu din Iasi – sau clanul Cordunenilor, asa cum ii cunoaște opinia publica – s-au scris multe, de la materiale de presa pana la rechizitorii. Capul familiei, Constantin Corduneanu, a acordat un interviu in exclusivitate Mesagerului de Neamț, interviu in care dezvaluie cat e mit…