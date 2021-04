Stiri pe aceeasi tema

- Seara trecuta s-a incheiat cu o noua eliminare la Burlacul. Andi Constantin a decis sa se desparta dce inca o concurenta, iar Ceremonia Trandafirului a fost un moment foarte tensionat. Dupa ce și-a explicat alegerea facuta, tanara și-a luat la revedere de la colegele ei.

- Pe langa faptul ca e frumoasa, are și un talent ascuns. Simona Balaceanu este una din concurentele care l-au pus pe jar pe Andi Constantin la emisiunea Burlacul. Tanara este modesta și nu s-a laudat cu talentul ei ascuns, insa fanii o admira pe rețelele sociale pentru tot ceea ce face.

- Dupa multe momente de vis petrecute alaturi de concurente in Istanbul, Andi Constantin a fost nevoit sa faca și o eliminare. In ediția din aceasta seara, burlacul a avut parte de cateva date-uri pline de surprize, iar la finalul lor a luat o decizie fara sa stea pe ganduri.

- Simona Balaceanu are un date mult așteptat cu Andi Constantin, iar apropierea dintre cei doi devine din ce in ce mai mare pe masura ce se afunda in discuții. Detalii neașteptate chiar in timpul sarutului.

- Rodica Budurca le-a aratat fanilor de pe rețelele de socializare ca este mai indragostita ca niciodata, deși a plecat din emisiunea ”Burlacul”. Fosta concurenta demonstreaza ca și-a gasit sufletul pereche și i-a impresionat pe admiratori cu imagini incendiare cu ei, intr-o vacanța de lux, in Dubai.…

- Recent Rodica Budurca, tanara care i-a atras din prima atenția lui Andi Constantin, a primit un cadou excentric de ziua sa. Fosta concurenta a emisiunii ”Burlacul” a implinit 25 de ani, motiv pentru care a sarbatorit pe cinste.

- Dupa ce Rodica Budurca s-a retras din competiție din cauza unei probleme de sanatate, Andi Constantin a decis sa dea o șansa alte fete. Cine este concurenta care a venit in locul Rodicai? Burlacul a stat in fața blocului dupa ea.

- A inceput emisiunea ”Burlacul”, insa una dintre concurente a pașit, putem spune, și cu stangul și cu dreptul. Și asta pentru ca inainte de a-l cunoaște pe Andi Constantin, blonda a fost implicata intr-un grav accident rutier de mașina, din care a ieșit puțin lovita. Insa, ulterior, norocul i-a surans,…