- Simona Halep (3 WTA) a trecut de Jennifer Brady (49 WTA) in runda inaugurala de la Australian Open 2020, iar in urmatoarea partida va avea o adversara mai slab cotata decat americanca de 24 de ani.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, a apreciat ca a avut un meci ''dificil'' contra americancei Jennifer Brady, marti, la Melbourne, dar s-a aratat bucuroasa de calificarea in turul secund la Australian Open. ''Cu siguranta a fost un meci…

- La scorul de 5-5 în primul set, Simona Halep s-a dezechilibrat și a cazut destul de urât (a adus oarecum aminte de accidentarea suferita la ediția din 2018). La scurt timp dupa încheierea game-ului, jucatoarea noastra a primit îngrijiri medicale, iar la finalul partidei cu Jennifer…

- Simona Halep (3 WTA) a trecut în doua seturi de americanca Jennifer Brady (49 WTA), scor 7-6(5), 6-1, obținând calificarea în turul doi de la Australian Open. Întrebata despre cazatura din timpul partidei, Halep a precizat ca o doare puțin încheietura și trebuie sa se recupereze…

