- Un accident rutier, soldat cu moartea unui tanar, a avut loc miercuri , in prima zi de Craciun.Conform primelor informatii, un tanar de 16 ani a condus un autovehicul pe directia sat Padureni-... The post S-a urcat la volan la 16 ani și a provocat un accident in care și-a pierdut viața, langa Padureni…

- Primaria Capitalei da anul acesta circa 12 milioane de lei pe decoratiunile si targul de Craciun, insa nu este singura administratie din Capitala care aloca bani pentru luminitele de sarbatori. Fiecare primarie de sector din Bucuresti cheltuieste la randul sau alte cateva sute de mii de lei pentru a…

- In ultimele zile, temperaturile anunțau mai degraba inceputul primaverii decat venirea sarbatorilor de iarna, dar acum, cu cat ne apropiem de Craciun, incep și gradele sa scada in termometre.

- Este zi neagra in familia dinamovista! Unul dintre cei mai apreciați suporteri, dar și unul dintre cei mai prezenți in peluza Catalin Hildan, cunoscut drept George „Pescarul” sau „Aprozar” a incetat din viața.

- Noul ambasador al SUA la Bucuresti, Adrian Zuckerman, a participat joi seara la ceremonia pentru aprinderea luminilor de Hanuca si de Craciun, care a avut loc la Parlament. Acolo, acesta a precizat intr-un discurs in limba romana ca s-a nascut in Bucuresti, de unde a plecat in 1965, in timpul perioadei…

- Cumpana mare, in familia unei tinere in varsta de 31 de ani, din Limpeziș. Femeia se zbate intre viața și moarte la un spital din București dupa ce a suferit un cumplit accident de circulație chiar in timp ce se afla pe zebra. Azi-dimineața, Simona Ungureanu mergea catre serviciu cand șoferul unei mașini…

- "Ce-i porcaria asta, doamna Firea? Cum e posibil sa nu aiba oamenii din București caldura și apa calda de trei saptamani?? Mai ramane sa le taiați curentul și intoarceți Capitala pe vremea lui Ceaușescu!! Dupa 30 de ani, oamenii stau iar in frig? Va laudați cu cel mai mare targ de Craciun din Europa,…

- Brașovul ocupa locul patru in clasamentul județelor privind media de viața. Speranța de viața a brașovenilor este cu doi mai mare fața de restul oamenilor din Romania, arata datele publicate de Institutul National de Statistica (INS). Speranța de viața in Romania este de 75 de ani, dar aceasta este…