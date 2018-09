Stiri pe aceeasi tema

- Lista celor care susțin scrisoarea trimisa de trei lideri PSD prin care se cere demisia lui Liviu Dragnea crește de la o clipa la alta. Deputatul PSD Timiș, Adrian Pau, susține ca tot ceea ce se cere in scrisoarea care a scindat PSD trebuie sa fie implementat.Adrian Pau, deputat PSD Timiș,…

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, a reacționat, miercuri, la scrisoarea prin care Firea, Stanescu si Tutuianu, in numele unui comitet de initiativa, cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD. “Analizam in partid, vedem ce spune statutul si hotaram. Dar punctul…

- Deputatul PSD Florin Iordache, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, reactioneaza la scrisoarea prin care Firea, Stanescu si Tutuianu, in numele unui comitet de initiativa, cer demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD."Analizam in partid, vedem ce spune statutul si hotaram. Dar punctul meu…

- Trei lideri ai PSD – Paul Stanescu, Gabriela Firea si Adrian Tutuianu – semneaza, in numele unui comitet de initiativa, o scrisoare prin care solicita demisia lui Liviu Dragnea din fruntea PSD si de la conducerea Camerei Deputatilor, pe langa alte 18 solicitari. STIRIPESURSE.RO va prezinta scrisoarea…

- Ieri, Inalta Curte l-a condamnat, pe Liviu Dragnea, la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare in procesul angajarilor fictive de la Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Teleorman, anuland decizia initiala privind condamnarea cu supendare. Deputatul a mentionat : “consider…

- Liderii PSD din esalonul doi au facut, joi seara, scut in jurul presedintelui partidului, Liviu Dragnea, sustinand ca nu exista motive ca acesta sa se retraga de la sefia PSD si a Camerei Deputatilor, condamnarea la 3 ani si 6 luni de inchisoare cu executare nefiind definitiva. Liderii…

- Dancila precizeaza ca ​„intr-un stat democratic, incertitudinile nu au ce cauta in infaptuirea actului de justiție, iar atat timp cat exista decizii ale CCR pe care unii judecatori le accepta, alții nu, nu ne putem gandi decat ca aceasta hotarare de condamnare nu se va menține și dupa recursul din apel”.…

- ''Decizia instantei de judecata in cazul presedintelui PSD ne arata ca modul in care in Romania se aplica legea este inca sub influenta arbitrariului. Liviu Dragnea a fost condamnat pentru o fapta prevazuta de un articol pentru care exista deja o decizie a CCR ca trebuie modificat pentru a fi in…