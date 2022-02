Stiri pe aceeasi tema

- Scenariul filmului "Escrocul de pe Tinder" s a intamplat si in Romania Simon Leviev a fost descoperit chiar in Floresti. Astfel, barbatul de origine olandeza, extradat in Bulgaria, s a stabilit in Cluj, a cunoscut o femeie pe Tinder si a convins o sa si vanda apartamentul.Victima de pe Tinder, credea…

- Zeci de brasoveni au platit peste doua milioane de euro pentru ridicarea unui bloc in care doreau sa se mute, dar, din acel moment, lucrarile s-au oprit. Patruzeci de familii așteapta de doi ani sa-si primeasca locuintele pe care le-au platit integral inca din 2019. Oamenii au facut eforturi uriase…

- WhatsApp a anuntat ca va aduce modificari politicilor de intimitate. Asta dupa ce compania a fost amendata in Europa cu 225 de milioane de euro pentru incalcarea normelor GDPR.Subdivizia Meta a anuntat deja ca face apel impotriva deciziei, insa, in acelasi timp, va rescrie cel putin o parte a politicilor…

- Oamenii probabil vor trebui sa fie vaccinați anual impotriva Covid pentru mulți ani care vor veni, a spus șeful Pfizer pentru BBC . Doctorul Albert Bourla a declarat ca se gandește ca va fi nevoie de vaccinarea anti-Covid anuala pentru a menține „un nivel foarte inalt de protecție”. Marea Britanie…

