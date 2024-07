In acest an se implinesc 30 de ani de la debutul cercetarilor arheologice sistematice la situl Șimleu Silvaniei – Observator, un punct de referința amplasat la nord de orașul Șimleu Silvaniei, pe Magura Șimleului, la altitudinea maxima de 597 de metri. Primele investigații in aceasta zona au fost realizate in anul 1978 de regretatul Alexandru V. Matei, care a descoperit fragmente ceramice atribuite epocii dacice. Din anul 1994, cercetarile sistematice au fost conduse de regretatul Mircea Rusu de la Institutul de Arheologie și Istoria Artei din Cluj-Napoca, culminand cu 18… Articolul Șimleu Silvaniei…