- Romania poate deconta din Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Defavorizate (POAD) o parte din cheltuielile efectuate cu refugiatii din Ucraina, a declarat, marti, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu, intr-o conferinta de presa, noteaza Agerpres. Fii la curent…

- La unul dintre hotelurile de top din centrul Capitalei, recent sancționat de ANPC, doi miniștri ai cabinetul Ciuca au avut aseara o intalnire taina cu anumiți reprezentanți din teritoriu. Policalificatul ministru preot al Cercetarii, Inovarii și digitalizarii, Marcel Boloș, s-a intalnit aseara cu reprezentanții Agentiilor…

- Florin Cițu, președintele PNL, a declarat luni despre pierderea a doua miliarde de euro din PNRR ca ”este un scenariu care a fost luat in calcul, am crescut mult mai rapid decat prevedea Comisia Europeana”. ”Romania e victima propriului succes”, a mai spus Florin Cițu, care a adaugat ca exista o procedura…

- „Este un scenariu care a fost luat in calcul. In toate tarile, in acest moment, se fac ajustari. Romania este victima propriului succes, ca sa zic asa, pentru ca am crescut mult mai rapid decat era estimat in PNRR si atunci, bineinteles, ca sumele sunt ajustate. Sumele erau prezentate la un PIB. Nu…

- Termenul estimativ de lansare a Masurii 4.1.1 - Investitii in activitati productive pentru IMM-uri - este inceputul lunii martie, se mentioneaza intr-un comunicat remis de Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE). Ministrul de resort, Dan Vilceanu, s-a intalnit, vineri, cu presedintele…

- Romania va face prima cerere de plata prin PNRR in trimestrul doi, cand vom putea trage aproximativ 2 miliarde de euro din partea de granturi si 900 de milioane de euro din partea de imprumuturi, a declarat, joi, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Dan Vilceanu.

- ”In data de 13 ianuarie 2022, odata cu intrarea in vigoare a Acordului de imprumut (Mecanismul de redresare si rezilienta) intre Comisia Europeana si Romania, va fi virata suma aferenta prefinantarii din componenta de imprumut, in cuantum de 1.942.479.890 euro, reprezentand 13% din valoarea totala a…

- „In primul rand este o ticalosie. Sa promiti in campanie ajutoare europene de sute de milioane de euro pentru firmele pe care le-ai inchis prin ordonante militare. Bani pe care, de fapt, nu ii aveai. Este si o dovada clara de incompetenta. Ministrii actualului cabinet nici nu indraznesc sa se gandeasca…