Stiri pe aceeasi tema

- Alianta pentru Unirea Romanilor va actiona Alianta USR PLUS in instanta pentru defaimare, a anuntat, marti, liderul AUR, George Simion. "Ei sunt extremisti. (...) Cu siguranta cei de la USR au sarit calul cu aceste acuzatii si ii vom trimite in instanta si pe domnul Alexandru Muraru. Pe motiv ca ne-au…

- George Simion susține ca autoritațile trebuie sa explice toate masurile impuse, el fiind ferm convins ca purtarea maștii de portecție nu este deloc utila pentru reducerea numarului de oameni infectați.„Suntem alaturi de toți romanii care vor ieși in strada. Daca autoritațile comit abuzuri, vom fi acolo…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta ca protestele "societatii civile independente" vor continua si marti, "atata vreme cat actuala coalitie de guvernare nu va pleca urechea la glasul unei Romanii zdrobite sub povara actualelor masuri dictatoriale". Citește și: Imaginea ANULUI - Un…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, susține ca România ar trebui sa adopte modelul francez în ceea ce provește Planul Național de Redresare și Reziliența. Acesta trebuie sa fie prezentat în Parlament, a explicat Ciolacu în urma unei întâlniri cu ambasadorul Franței…

- Legea bugetului de stat si pe cea a asigurarilor sociale, promulgate Klaus Iohannis. Foto: Presidency.ro. Guvernul are bugetul de stat pe care si l-a dorit. Presedintele Klaus Iohannis a promulgat luni atât Legea bugetului de stat, cât si pe cea a asigurarilor sociale pe acest…

- Liderul PNL Ludovic Orban a anuntat luni, ca Biroul Politic National al partidului a validat prefectii si suprefectii care urmeaza sa fie decisi de catre Guvern, saptamana viitoare, in baza discutiile avute la nivelul coalitiei. „Noi am finalizat in cadrul Biroului Permanent al PNL validarea…

- Ancuta Carcu, membru al partidului Alianta pentru Unirea Romanilor, a fost arestata preventiv intr-un dosar al proxenetilor din Turda. Ea are emis un referat de arest preventiv, alaturi de alți barbați de la Turda. Parchetul Turda a facut și alte propuneri de arestare preventiva, in Dosarul…

- Vicepremierul Dan Barna anunța ca studenții nu vor mai avea gratuitate la biletele de tren și ca vor beneficia de o reducere de doar 50%. „In momentul de fața, propunerea este ca studenții sa aiba gratuitate de 50% pe toata perioada anului, nu doar in perioada anului școlar. Este un lucru care se gasește…