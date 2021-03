Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii AUR protesteaza, marti, in fata sediului Ministerului Energiei. George Simion a declarat ca vrea sa discute cu ministrul Virgil Popescu pentru a rezolva problemele minerilor si a Complexului Energetic Oltenia. „Trebuie sa rezolve acum, in aceasta dimineața, problema cu minerii care sunt…

- Parlamentarii AUR s-au strans astazi la Ministerul Energiei. George Simion spune ca ministrul Energiei trebuie sa rezolve cu celeritate problemele minerilor din Romania care nu primesc salariile la timp. "Trebuie sa rezolve acum, in aceasta dimineața, problema cu minerii care sunt inchiși…

- Deputatul PSD Marian Rasaliu trage un semnal de alarma legat de situația dramatica in care se afla angajații de la Compania Naționala a Uraniului, care nu și-au primit drepturile salariale de 2 luni. ”Este inadmisibil ca in fiecare zi sa aiba loc proteste in țara, iar cei de la guvernare sa nu faca…

- PodcasturiPolitolog: La ce sa ne aștepam dupa 23 martie? In cadrul emisiunii "ATITUDINI", politologul Pavel Midrigan a declarat ca riscul pentru președintele Maia Sandu este foarte mare in condițiile in care, pana pe 23 martie, nu vor avea loc consultarile cu fracțiunile pentru identificarea unui…

- Exploatarea de uraniu de la Crucea-Botușana, județul Suceava, se va inchide in acest an, insa Romania planuiește sa extraga minereu in județul Neamț. Deschiderea unei noi mine dureaza aproximativ doi ani, arata experții in energie consultați de Libertatea. Romania este, din anul 2016, dependenta de…

- Copresedintele AUR, senatorul Claudiu Tarziu, a declarat, miercuri seara, pentru Agerpres, ca senatoarea Diana Sosoaca si deputatul Mihai Lasca au fost exclusi din aceasta formatiune, pentru motive de „indisciplina de partid si de inadecvare la codul de conduita parlamentara”. „Nu e vorba de o demisie,…

- Senatorul PSD Gabriela Firea, fost primar general al Capitalei, a declarat ca Bucurestiul se confrunta cu "cea mai grava" criza de termoficare din ultimii 30 de ani, motivul fiind ca orasul este alimentat in mod curent de la doua CET-uri, in loc de sase, cate au fost construite initial si ar fi necesare.…