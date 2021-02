Stiri pe aceeasi tema

- Aceste granturi fac parte din Masura 3 a unei scheme de sprijin lansate de guvernul Ludovic Orban pentru a sprijini firmele care au nevoie de investiții pe durata pandemiei. Copil de 3 ani, mort in drum spre spital. Explicația Ambulanței: Ne-am gandit ca este o criza efemera „Am depus o plangere…

- Recent exclusa din AUR, senatoarea a recunoscut ca i s-a oferit șefia unui partid. „Asta nu inseamna ca am altceva. Mi-a oferit posibilitatea sa ma inscriu in Partidul Neamului Romanesc. Mi s-a sugerat ca ar trebui sa fiu președintele Partidului Neamul Romanesc. Eu inca nu sunt in PNR, nu știu daca…

- Liderul AUR pare dispus la o impacare cu senatoarea exclusa recent din AUR. Are insa cateva condiții. Nu e zi, nu e ora aproape fara un schimb de replici intre senatoarea Diana Șoșoaca și reprezentanții AUR, dupa excluderea acesteia de saptamana trecuta din partid. Marți seara, la Antena 3 , George…

- Liderul grupului parlamentar senatorial AUR, Claudiu Tarziu, a anuntat luni, in plen, excluderea din partid a senatoarei Diana Sosoaca. El a susținut si revocarea acesteia din functia de presedinte al Comisiei pentru cercetarea abuzurilor. Șoșoaca pierde și poziția de membru al Comisiei juridice.„Partidul…

- Deputatul AUR Dan Tanasa a declarat, luni, la Antena 3, ca senatoarea Diana Șoșoaca incearca sa convinga parlamentari AUR sa se inscrie in partidul Neamul Romanesc. „Incearca sa convinga parlamentari de-ai nostri de la AUR sa plece din AUR si sa treaca la celalalt partid, la Neamul Romanesc”,…

- Deputatul AUR Dan Tanasa a declarat ca Diana Șoșoaca ar fi discutat cu mai mulți colegi pentru a parasi partidul, in timp ce Claudiu Tarziu, co-președinte AUR, a declarat pentru G4Media.ro ca ceilalți patru parlamentari veniți din Partidul Neamul Romanesc au spus ca vor sa ramana in AUR. Percheziții…

- Ninel Peia, presedintele Partidului Neamul Romanesc, din care provine senatoarea Diana Sosoaca, a declarat miercuri seara, dupa ce Sosoaca a fost data afara din grupul senatorial AUR, ca PNR asteapta prelungirea protocolului cu AUR, dupa ce partidul lui George Simion a refuzat acest lucru. "Doamna…