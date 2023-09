Presedintele AUR, deputatul George Simion, l-a criticat, sambata, pe premierul Marcel Ciolacu, ca „nu si-a pus in vreun fel problema agricultorilor romani” si nu a interzis importul de cereale din Ucraina, asa cum au procedat Slovacia, Ungaria si Polonia. „Slovacia este normala la cap, Ungaria este normala la cap, Polonia este normala la cap si au interzis unilateral importul de cereale din Ucraina. Cinste lor! Slugile noastre de la Bucuresti au ales sa stea iarasi in genunchi si sa asculte idiocratia de la Bruxelles si sa execute, nepunandu-si in vreun fel problema agricultorilor romani (…).…