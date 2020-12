Stiri pe aceeasi tema

- Omul de afaceri Gigi Becali, finanțatorul FCSB, a vorbit in aceasta perioada despre politica și despre rezultatele alegerilor generale, la care s-au inregistrat mai multe surprize, mai ales accederea in Parlament a unui partid tanar. Becali a spus la Romamnia TV ca este trist ca USR a caștigat alegerile…

- George Simion și Claudiu Tarziu, liderii AUR care s-au prezentat la consultarile de la Cotroceni cu o propunere de premier din partea alianței lor, dar și o propunere de ministru al Educației, au declarat, despre actuala coaliție de guvernare, ca “nu ii apuca 2024”. ”Partidele nu sunt legitime ca sa…

- Fostul lider al PSD și fost premier al Romaniei, Adrian Nastase, critica dur decizia conducerii partidului de a nu permite accesul la funcții in Parlament a liderilor partidului. Fostul premier spune ca astfel PSD ajunge sa joace cu echipa de juniori pentru a nu exista dispute in partid. “PSD a „reusit”…

- Liderul USR-PLUS Dan Barna a declarat, marți, la Digi24, ca ”USR este un partener de guvernare, nu un partid care ajuta PNL sa guverneze” și ca partidul pe care il conduce impreuna cu Dacian Cioloș are soluții pentru toate ministerele: Miza consultarilor este sa cream o coaliție, o majoritate in Parlament,…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) continua sa fie marea supriza a alegerilor parlamentare si in diaspora, transmite Antena 3. Potrivit rezultatelor provizorii, dupa centralizarea a peste 99% dintre voturile exprimate duminica, AUR ar fi obținut peste 8% dintre voturile pentru Camera Deputaților…

- Exit-poll de la ora 21, dupa sondajele la urne efectuate de CURS-Avangarde, pentru voturile exprimate pana la ora 19, arata in felul urmator: Camera Deputaților Senat PSD – 30% 30.6 […] The post EXIT-POLL ora 21. PSD, pe primul loc. Un partid nou intra…

- Medicul Alexandru Rafila, a afirmat, joi, din postura de candidat PSD pentru Parlament, ca Romania ar trebui sa ajunga la 100.000 de teste zilnic, in condițiile in care multe județe nu au laboratoare proprii, iar la 9 luni de la debutul panemiei, țara noastra nu a atins, in plin val doi, nici jumatate…

- Mai mulți deputați PSD și PNL vor sa ingradeasca accesul la informații de interes public prin impunerea de taxe discreționare, dar și prin a le oferi posibilitatea autoritaților sa refuze sa transmita informații de interes public daca sunt solicitate „cu rea credința”. O inițiativa legislativa inregistrata…