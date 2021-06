Stiri pe aceeasi tema

- Liderul AUR, George Simion, a fost revoltat de faptul ca premierul Florin Cițu a lansat mai multe atacuri impotriva sa in Parlamentul Romaniei. Dupa discursul lui Florin Cițu a urmat la prezidiu Ludovic Orban. Cițu a spus despre George Simion ca este omul rușilor. In timp ce vorbea Ludovic…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a susținut un discurs in Parlamentul Romaniei, in timpul moțiunii de cenzura. Liderul PNL, Ludovic Orban, a avut un schimb de replici in același timp cu cineva aflat langi el, astfel ca preț de cateva secunde discursul lui Ciolacu a fost greu de ințeles. In cele…

- Florin Cițu și Ludovic Orban sunt la cuțite. Sursele Europa Libera informeaza ca Ludovic Orban vrea sa-l inlocuiasca pe premierul Florin Cițu din funcție, in cazul in care va pierde alegerile pentru șefia partidului de la Congresul PNL, care va avea loc pe 25 septembrie. Actualul președinte al liberalilor…

- Fostul ministru de Interne Marcel Vela transmite joi un mesaj cu bataie lunga pentru liberalii imparțiți intre Ludovic Orban și Florin Cițu. Liderul PNL Caraș Severin, organizație care a votat susținerea lui Ludovic Orban pentru șefia partidului, spune ca la Congresul din 2017, cand Ludovic Orban…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a afirmat, sambata, ca va respecta o eventuala decizie de inlocuire a sa de la conducerea Camerei Deputatilor, daca va pierde alegerile interne in fata premierului Florin Citu si daca viitoarele structuri de conducere ale partidului vor stabili acest lucru dupa Congresul…

- Liderul social-democratilor, Marcel Ciolacu, a sustinut miercuri, în plenul reunit al celor doua Camere, cu ocazia prezentarii Planului National de Redresare si Rezilienta (PNRR), ca PSD a scapat România de împrumuturile de la FMI, iar actualul Guvern le va readuce în tara.…

- Președintele PNL, Ludovic Orban, ironizeaza noua poziție caștigata de Viorica Dancila la BNR. Intrebat ce o recomanda pentru aceasta funcție, Ludovic Orban a spus: „Vocea și talentul.” „Știrea inițiala am vazut ca nu e adevarata, ca e angajata pe un post de consilier. Vocea și talentul o recomanda.…

- Liderul AUR, George Simion, cere demiterea ministrului de Interne, Lucian Bode, dupa tragedia de la Pitești și solicita premierului Florin Cițu sa ”retracteze afirmațiile grave, fara precedent in spațiul public, prin care cerea eliminarea acelor voci” car