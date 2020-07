Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PMP, primarul Lucian Morar: am reușit doar in ultimele 3 luni sa aducem doua proiecte importante pentru comunitatea noastra. Primaria Ulmeni a semnat un contract de finanțare in valoare de 2.3 milioane euro! Un contract in valoare de 2.3 milioane euro a fost semnat vineri, 10.06, intre…

- Administratia NAtionala ”Apele Romane” are in promovare la Ministerul Fondurilor Europene un numar total de 16 proiecte ce vizeaza lucrari de protectie impotriva inundatiilor, care includ si solutii verzi, pentru protectia si reabilitarea ecosistemelor naturale sau refacerea biodiversitatii in valoare…

- Prima versiune a celui mai popular program de finantare europeana in cazul autoritatilor locale a fost publicata ieri. Este vorba despre Programul Operational Regional (POR) pentru perioada 2021 - 2027. In versiunile anterioare ale acestui program, Primaria Iasi a obtinut cele mai importante fonduri…

- Suma de 88.301.334,92 lei, respectiv 18,24 milioane euro, vor reveni municipiului Buzau pentru reabilitarea infrastructurii rutiere, inclusiv prin amenajarea de piste pentru biciclisti, pe coridoarele deservite de transportul public, dupa ce ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei,…

- Ziarul Unirea Opt proiecte, in valoare de peste 12 milioane de euro, din fonduri europene, in derulare la Blaj Administrația publica blajeana performeaza și in domeniul programelor finanțate din fonduri europene, in ultimii doi ani, Primaria Blaj atragand prin aceste programe, aproape 13 milioane de…

- Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale (AFIR) a acordat finantare pentru 4.355 de proiecte de investitii in sectorul apicol, cu o valoare de 85 milioane de euro, prin intermediul Programului National de Dezvoltare Rurala 2014 - 2020 (PNDR 2020), cele mai multe fiind finantate prin intermediul…

- Directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Vest, Sorin Maxim, și municipalitatea timișoreana, reprezentata de primarul Nicolae Robu, au semnat astazi, 8 mai, contractul de finanțare pentru proiectul „Extindere iluminat public in Parcul Botanic”, care va beneficia de finanțare europeana…

- Fonduri nerambursabile de aproape 4,9 milioane de euro vor fi investite in Blaj pentru construirea unui nou sediu al Bibliotecii Municipale si realizarea sau reabilitarea mai multor strazi si spatii pietonale si spatii verzi, printr-un proiect semnat luni de primarul Gheorghe Valentin Rotar si directorul…