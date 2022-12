Stiri pe aceeasi tema

Presedintele AUR, deputatul George Simion, a afirmat miercuri, dupa adoptarea bugetului de stat pe anul 2023, ca acesta este "o bataie de joc" si a afirmat ca "este o rusine" ca il avem ca prim-ministru pe Nicolae Ciuca. "Este o rusine ca-l avem ca prim-ministru pe Nicolae Ciuca, dupa cum este o…

Datoria conducatorilor "de azi si de maine" este sa transmita generatiilor viitoare ca ultimii 30 de ani au fost doar "un accident" la nivelul istoriei, iar copiii trebuie invatati sa pretuiasca independenta tarii, a declarat, luni, presedintele AUR George Simion.

VIDEO: La un pas de bataie in Parlamentul Romaniei. Deputații AUR George Simion și Dan Tanasa au sarit la un secretar de stat Scandal cu doi deputați AUR și un secretar de stat, in plenul Camerei Deputaților, marți, din cauza unei legi care prevede inființarea unor centre comunitare pentru romanii din…

Propunerea PSD pentru postul de ministru al Apararii este senatorul Angel Tilvar. Propunerea a ajuns deja la premierul Nicolae Ciuca, iar acesta a transmis-o mai departe catre presedintele Klaus Iohannis, potrivit unui comunicat oficial al Guvernului Romaniei.

„Știu ca Romania Educata va merge mai departe cu noi energii, cu susțineri din spațiul politic. Este un proiect de țara de care avem nevoie", i-a spus Klaus Iohannis noului ministru al Educației, Ligia Deca, la investirea de la Palatul Cotroceni.

- Deputatul PSD Gabriel Zetea si liderul AUR, George Simion s-au aflat la un pas de bataie, marti, in sedinta comisiei de munca in care se dezbatea proiectul de lege privind majorarea indemnizatiilor demnitarilor, PSD propunand ca majorarea sa se aplice in administratia publica locala, la primari si sa…

- Doi oficiali romani de rang inalt, Marcel Ciolacu și Nicolae Ciuca, fac, impreuna, o vizita in Japonia. Marcel Ciolacu este președinte PSD și al Camerei Deputaților iar Nicolae Ciuca este președinte PNL și prim-ministru. Inclusiv aceasta vizita comuna vine sa confirme bunele relații personale dintre…