- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR), George Simion, declara ca partidul pe care il conduce a decis sa nu valideze mandatul de parlamentar al lui Francisc Toba. "Suntem in zilele Revolutiei, pe care noi le comemoram, avem campanii speciale in acest sens, campania 'Eroii nu mor niciodata'…

- Mandatul lui Francis Toba caștigat pe listele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR) nu va fi validat, a declarat copreședintele partidului George Simion, dat fiind ca numele lui Toba apare intr-un dosar legat de represiunea revoluționarilor de la Sibiu in 1989. George Simion a declarat pe pagina sa…

- Liderul Alianței pentru Unirea Romanilor, George Simion a anuntat sambata, ca mandatul de parlamentar pentru Francisc Toba nu va fi validat, dupa ce numele lui apare in dosarul legat de represiunea care a avut loc in Sibiu, in timpul evenimentelor din decembrie 1989.George Simion a transmis pe pagina…

- ”16 decembrie este o zi importanta pentru Revolutia de la Timisoara. E prima noastra zi de proteste din 1989, o zi fara de care nimic n-ar fi fost posibil, intr-o inlantuire logica de evenimente inaltatoare, tragice si, finalmente, triumfatoare. Ideea ca la acest moment se asteapta venirea la Timisoara…

- Societatea Timisoara ii cere, miercuri, presedintelui Partidului AUR, George Simion, care a intocmit listele cu candidatii pentru recentele alegeri parlamentare, sa se dezica de parlamentarii Francisc Toba si Nicolae Roman si sa le ceara demisia imediata din Parlament, deoarece acestia ar fi fost implicati…