- Liderul AUR , George Simion a anunțat, miercuri ca partidul sau va depune un proiect de lege care prevede limitarea la 90 de zile a perioadei în care starea de alerta poate fi prelungita de catre Parlament. "Vom face un an de zile de când se tot prelungeste starea de alerta…

- Guvernul a aprobat, miercuri, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei, cea mai importanta masura fiind cea referitoare la restrictia privind circulatia pe timp de noapte incepand cu ora 22,00, fata de 23,00, cat era pana acum. "Astazi s-a aprobat si prelungirea starii de alerta.…

- Președintele Romaniei a declarat ieri, in cadrul unei conferințe de presa, ca starea de alerta se va prelungi cu inca 30 de zile. Se ia in considerare ca intervalul nocturn in care NU e voie sa se iasa din case DECAT cu declarație pe propria raspundere, sa inceapa la ora 22.00. Klaus Iohannis a promis…

- Klaus Iohannis a declarat marti ca starea de alerta va fi prelungita, iar circulatia pe timp de noapte ar putea fi restrictionata incepand cu ora 22:00, pe fondul tendintei de crestere a numarului de infectari cu noul coronavirus. Presedintele a asigurat insa ca nu se are in vedere impunerea unei carantine…

- Starea de alerta pe teritoriul Romaniei a fost prelungita pentru alte 30 de zile, incepand cu 12 februarie, a anunțat premierul Florin Citu. Acesta a precizat ca formula de calcul a ratei de incidenta a cazurilor de COVID-19 prin includerea focarelor se va aplica peste doua saptamani.

- Arafat a spus ca starea de alerta va fi prelungita ”probabil cu aceleași masuri restrictive” ca pana acum.Șeful DSU a vorbit și despre redeschiderea școlilor. Intrebat daca elevii vor reveni in clase dupa 8 februarie, secretarul de stat in M.A.I. a raspuns ca acest lucru depinde de evoluția epidemiei…