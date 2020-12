Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, lider al Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), noul partid care a intrat in Parlament, susține ca va declanșa procedura de suspendare a președintelui Klaus Iohannis, daca cei de la PSD nu vor face asta.Simion l-a criticat pe șeful statului pentru ca s-ar fi implicat politic in campania…

- Simion susține ca președintele Klaus Iohannis nu este deloc agreat de popor, marturie in acest sens fiind procentajul pe care PNL l-a obținut la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Demisie de rasunet in partidul lui Traian Basescu Acestea este deranjat de intenția lui Klaus Iohannis de a-și…

- Președintele Alianței pentru Unirea Romanilor (AUR), formațiunea nou intrata in Parlament, a declarat ca va iniția partidul sau suspendarea președintelui Klaus Iohannis, daca PSD nu va face acest demers. George Simion, copreședinte AUR, se declara revoltat de intenția lui Klaus Iohannis de a-și numi…

- Copresedintele Aliantei pentru Unirea Romanilor (AUR) George Simion a declarat, duminica seara, ca partidul a obtinut peste cele 500.000 de voturi pe care si-a propus sa le intruneasca si care ar trebui sa le asigurea intrarea in Parlament. Dan Barna: Vedem cat e de greu sa iesim din logica de pesedism…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat joi ca nu considera oportuna o eventuala suspendare a presedintelui Romaniei in conditiile in care Klaus Iohannis nu va fi de acord cu un premier nominalizat de PSD daca la alegeri social-democratii vor obtine o majoritate in Parlament. "Ca roman, nu consider…

- Liderul partidului AUR, George Simion a reacționat în urma rezultatelor obținute la Chișinau la alegerile prezidențiale de duminica: ”Frații moldoveni au știut mai bine ce sa faca și fara ajutorul partidelor politice de la București. Votul exprimat de românii…

- "Noi am fost foarte clari, am prezentat parerea specialistilor, care e una fara dubii. Lucrurile sunt scapate din control in momentul de fata. Prioritatea e aceasta criza sanitara, apoi vorbim de educatie, economie. Prioritatea ramane sanatatea. Am zis ca poate facem o comunicare comuna intre toti…

- Asociatia Milioane de prieteni adreseaza un apel președintelui Klaus Iohannis, cu rugamintea de a nu promulga legea vanatorii cu pasari rapitoare. Vanatoarea nu ar trebui NICIODATA sa devina o distracție sangeroasa.In prezent, conform declarației domnului Thomas Waitz, deputat european, 80% dintre habitatele…