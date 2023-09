Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele AUR, deputatul George Simion, l-a criticat, sambata, pe premierul Marcel Ciolacu, ca „nu si-a pus in vreun fel problema agricultorilor romani” si nu a interzis importul de cereale din Ucraina, asa cum au procedat Slovacia, Ungaria si Polonia. „Slovacia este normala la cap, Ungaria este…

- Alianta pentru Agricultura si Cooperare a anuntat, sambata, printr-un comunicat de presa, ca solicita Guvernului Romaniei si partidelor din actuala majoritate parlamentara adoptarea in regim de urgenta unui act normativ care sa interzica importul in Romania a unui numar de produse agroalimentare din…

- Așa cum se aștepta toata lumea, Comisia Europeana nu a mai prelungit restricțiile la importurile de cereale din Ucraina care expirau pe 15 septembrie. Comisia Europeana a decis sa nu prelungeasca restrictiile la importurile de cereale din Ucraina, dupa data de 15 septembrie, a anuntat, vineri, Executivul…

- Ucraina amenința statele membre ale UE cu actiuni in justitie la Organizația Mondiala a Comerțului daca UE nu va ridica in aceasta luna restricțiile cu privire la exporturile sale de cereale si produse agricole, relateaza Politico. Exporturile de cereale reprezinta in prezent principala marfa de export…

- Comisarul european pentru Agricultura, Janusz Wojciechowski, a declarat astazi, la ședința comisiei de profil din Parlamentul European, ca interzicerea importurilor de cereale ucrainene in cele cinci țari aflate in proximitatea Ucrainei ar trebui prelungita pana la sfarșitul anului. Masura curenta expira…

- Romania si alte patru tari membre ale Uniunii Europene din vecinatatea Ucrainei vor adresa Bruxelles-ului, miercuri, o solicitare comuna de a prelungi interdictia care vizeaza importurile de cereale din Ucraina dincolo de termenul limita de 15 septembrie, pentru a evita perturbari majore ale pietei,…

- Ministrul Florin-Ionuț Barbu va participa la intalnirea miniștrilor agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia, Republica Moldova și Ucraina, ce se va desfașura in data de 19 iulie 2023, la Varșovia. Tema principala a reuniunii vizeaza situația de pe piețele agricole ca urmare a…

- Miniștrii agriculturii din Polonia, Bulgaria, Ungaria, Romania, Slovacia și omologii lor din Republica Moldova și Ucraina se reunesc astazi la Varșovia pentru a discuta despre situația de pe piețele agricole, ca urmare a agresiunii Rusiei impotriva Ucrainei, informeaza Rador.Cele cinci țari ar dori…