Simion a mutat scandalul de la București la Sibiu: „Iohannis, retrage-ți procurorii” Copresedintele AUR George Simion a organizat o manifestatie de protest, luni seara, in fata uneia dintre casele lui Klaus Iohannis de la Sibiu. El l-a acuzat pe Iohannis ca i-a „asmutit” pe procurori impotriva AUR. Acuzatii smilare avea si Liviu Dragnea inainte sa intre la puscarie. ”Am ajuns la Sibiu, la una dintre cele sase case ale primului turist al tarii, Klaus Iohannis si de aici avem un apel pentru locatarul de la Cotroceni. Nu mai trimiteti procurorii sa interzica AUR, sa ne scoata in afara legii. (…) Retrage-ti procurorii, retrage-ti fratii Muraru. Pentru cele sase case pe care le-ai… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

- Parchetul General a deschis dosar penal in rem impotriva AUR pentru minimalizarea Holocaustului intr-un comunicat de presa emis pe 3 ianuarie de partid, intitulat „Experimentele ideologice asupra copiilor din Romania trebuie sa inceteze!”. „La data de 6 ianuarie 2022, urmare a sesizarii din oficiu in…

