SIMIOANE, ĂSTA TE-A FĂCUT FSB-ist! ANATOL ȘTIE! Panica interinstituționala de AUR este atat de mare, incat pana și rivalii de moarte pesediști și liberali au ajuns sa bata palma pentru ”Planul B” electoral. Cel de organizare a alegerilor parlamentare anticipate in luna septembrie a acestui an, dupa cum dezvaluiam in ”lovitura” din 28 martie. Cea intitulata chiar ”NEW Deal – LAKE TWO: […] The post SIMIOANE, ASTA TE-A FACUT FSB-ist! ANATOL ȘTIE! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

