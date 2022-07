Stiri pe aceeasi tema

- Dupa numeroase speculații cum ca ar avea o relație cu cel mai pun prieten al fostului ei partener, iata ca in sfarșit și-au asumat povestea de iubire. Alex Bobicioiu și Simina Loica formeaza un cuplu. Cine e, de fapt, noul barbat din viața Siminei.

- FCSB l-a prezentat oficial pe Joyskim Dawa (26 de ani), fundașul central adus de la FC Botoșani. Dupa conferința de marți, in care Gigi Becali l-a prezentat pe Dawa in fața presei, FCSB a anunțat trensferul pe pagina de Facebook a clubului. Dawa a semnat cu FCSB „Bine ai venit, Joyskim Dawa! FCSB anunța…

- Razvan de la Pitești nu se poate plange cu privire la situația finaciara. Artistul și-a permis sa-și cumpere o casa de vacanța la munte, pe care a amenajat-o așa cum și-a dorit. Primele imagini din locuința rustica a cantarețului au fost difuzate la Antena Stars.

- Alex Zanoaga și Simina Loica au intrat in atenția tuturor, asta dupa ce au dezvaluit ca nu mai formeaza un cuplu și de data aceasta desparțirea este defintiva. Ei bine, azi au scos noi detalii la iveala in cadrul unei emisiuni TV. A fost sau nu bruneta infidela in relația de cuplu?! Raspunsul la care…

- Simina Loica și Alex Zanoaga au trait o frumoasa poveste de dragoste, asta dupa ce cei doi s-au cunoscut in cadrul unei emisiuni matrimoniale. Relația lor a trecut prin multe incercari, dar și tensiuni de-a lungul timpului, insa de aceasta data aceștia au decis sa puna punct definitiv.

- Alex Zanoaga și Simina Loica și-au intemeiat o frumoasa poveste de dragoste in cadrul unui show TV, insa de atunci relația lor a trecut prin multe incercari. Mama brunetei a facut dezvaluiri exclusive despre relația de cuplu a fiicei sale, astfel ca nu s-a sfiit sa spuna ca cei doi au fost la un pas…

- Dupa aproape jumatate de an de relatie fortata cu un barbat care o santaja cu inregistrari compromitatoare, o femeie a cerut ajutorul politistilor de investigatii criminale. Acestia au aranjat un flagrant impreuna cu victima, iar zilele trecute individul le-a picat in plasa.