- Florin Dumitrescu este in doliu. Unul dintre cei mai mari bucatari, Joel Robuchon, a murit. Cunoscutul chef din Romania a publicat un mesaj emotionant dupa ce a aflat de decesul marelui bucatar francez. „Joel Robuchon. Altceva nu stiu ce sa spun, dar bucataria franceza a mai pierdut un gigant”, a scris…

- Școala transplantului romanesc era pregatita sa traga obloanele, pentru ca Ministerul Sanatații nu le oferea spitalelor condiții legale și complete de funcționare in acest sens. Detractorii transplantului pulmonar, in frunte cu fostul ministru al Sanatații, Vlad Voiculescu, spuneau ca e „o utopie pentru…

- FCSB trage de Nemec. Patronul ros-albastrilor a recunoscut ca, marți, a facut o noua oferta pentru fotbalistul slovac, care iși incheie contractul cu Dinamo la finalul acestui sezon. “Azi am vorbit cu impresarul lui Nemec. I-am facut o oferta mai buna decat cea din iarna si i-am zis ca e ultima si ca…

- In jurul orei 07.25, conducatorul unui autovehicul in varsta de 41 de ani, care se deplasa pe Sos.Mihai Bravu-Pod Abator, dinspre Calea Vitan catre Piata Sudului, la urcarea pe Podul Vacaresti a surprins si accidentat mortal un barbat in varsta de 36 de ani care ar fi traversat strada neregulamentar,…

- Caz șocant in Capitala! O familie intreaga a fost distrusa, dupa ce au mers la un fast-food aflat in zona Vergului din București ca sa manance shaorma. Copilul a murit, iar parinții sai au orbit dupa ce au ingerat shaorma in care se afla o substanța otravitoare. Totul a inceput miercuri seara, atunci…

- Lucian Pintilie a murit. Nascut la 9 noiembrie 1933 la Tarutino, in Basarabia, și decedat la 16 mai 2018, la București, Lucian Pintilie a fost unul din cei mai importanți regizori de teatru și probabil cel mai...