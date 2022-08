Simigeriile Luca, afaceri de peste 42 milioane de euro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai vizibili parlamentari liberali, comunicator al formațiunii politice conduse de Nicolae Ciuca, senatorul Virgil Guran pare a fi și unul dintre cei mai descurcareți parlamentari in aceasta perioada de criza. Impreuna cu soția sa, care an

- Disney+ a castigat in ultimul trimestru 14,5 de milioane de abonati, majoritatea din afara Statelor Unite. Serviciul de streaming are acum 152,1 de milioane de abonati. Celelalte doua servicii de streaming detinute de Disney, Hulu si ESPN+ au ajuns la 46,2 respectiv 22,8 de milioane de abonati. Asta…

- Compania romaneasca ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunța lansarea celui de-al doilea pilon strategic de investiții – holdingul de agricultura ROCA Agri RDF. Cu un portofoliu in continua expansiune și cu activitați in distribuția de input-uri, trading de cereale, producție agricola,…

- Compania de curierat Cargus a inregistrat in 2021 o cifra de afaceri de 450 de milioane de lei si un nivel constant al volumelor livrate, acelasi trend ca in anul precedent, iar pentru acest an estimeaza o crestere cu 20% a volumelor de livrari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Compania „Avia Invest" a fost amendata cu 31,21 milioane de lei de catre Consiliul Concurenței. Potrivit Consiliului Concurenței, Avia Invest a fost sancționata pentru ca nu a executat la timp Decizia anterioara a Consiliului din 2020.

- ”Numarul total al turistilor nerezidenti cazati in structurile de cazare turistica colective, in trimestrul I 2022, a fost de 232.400, cheltuielile acestora insumand 573,1 milioane de lei (in medie aproximativ 2465,9 lei / persoana). Calatoriile pentru afaceri (inclusiv participarea la congrese, conferinte,…

- Ministerul Fondurilor Europene a aprobat finanțarea mega-proiectului de investiții, in valoare de 320 milioane de euro, care va fi derulat de operatorul județean de apa și canalizare Compania de Apa SA. ”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Buzau, in perioada…

- Getica 95, cel mai puternic business din energie, bifeaza un nou record din insolvența. Compania controlata de ramniceanul Viorel Tudose avea in luna ianuarie 2022 o cota de piața de 3 la suta. In ianuarie anul trecut, aceeași companie era liderul furnizarii de energie, cu o cota de 12 la suta. Chiar…