- Perioada optima pentru plantarea bulbilor in Orașul lalelelor, pregatindu-i mirificele covoare pe verdele peluzelor in așteptarea acordurilor, le dorim cat mai inalțatoare, ale unei viitoare noi Simfonii, a sosit, cu primele zile ale toamnei. Ma simt implicat, obligat chiar, sa trag semnalul, reușind…

- Clubul ROTARY SUCEAVA-BUCOVINA va organiza vineri, 29 Septembrie 2023, incepand cu ora 19:00, a X-a editie a evenimentului cultural SIMFONII DE TOAMNA. De data aceasta, pe scena vor urca artiștii orchestrei Filarmonicii „Paul Constantinescu” din Ploiești cu un repertoriu care cuprinde lucrari de larga…

- Filarmonica „Mihail Jora” Bacau și Consiliul Județean Bacau va invita la cea de-a II-a Ediție a Festivalului Serilor Bacauane, care se va desfașura pe 25, 26 și 27 august 2023 in Piața Tricolorului. Muzica și bunul gust vor oferi publicului bacauan trei seri de excepție cu invitați de renume. In prima…

- Demonstratii militare, targuri de sclavi, ghidaje in expozitii si in situl arheologic, precum si o prezentare a traditiilor rurale fac parte din scenariul celui mai mare festival de reconstituire a istoriei antice din Estul Transilvaniei, Festivalul Roman de la Calugareni (Festivalul XIR), care va fi…

- Zilele Jimboliene, la o noua ediție. Trei zile de spectacole și evenimente culturale. Consiliul Local, Primaria și Casa de Cultura a Orașului Jimbolia organizeaza, in perioada 28-30 iulie 2023, cea de-a XXIV-a editie a Zilelor Jimboliene, eveniment de referinta pentru...

- Vara este anotimpul perfect pentru distracție și Electric Castle este festivalul ideal unde poți face asta! Norocul vine la castel și Fortuna iți aduce cele mai cool zone de activare in festivalul de la Bonțida. In perioda 19-23 iulie, Norocul vine la castel pentru a 9-a ediție de Electric Castle. Muzica…

- Participare numeroasa la prima ediție a Cupei Municipiului Suceava la șah in școli care s-a desfașurat de Zilele Orașului. La competiția care s-a desfasurat la Școala gimnaziala Miron Costin(nr.11) din Cartierul Burdujeni, au participat un numar de 210 elevi repartizați la 52 de mese. Proiectul organizat…

- Studenți de la trei mari universitați din Republica Moldova au fost premiați in cadrul evenimentului de inchidere a celei de-a patra ediții a proiectului educațional „Zoom in Banking | Stagii de practica cu remunerare” 2022/2023. Tinerii, participanți in programul de instruire, s-au bucurat de lecții…